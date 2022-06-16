"Ньюкасл" заинтересован в покупке Поупа

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении голкипера "Бернли" Ника Поупа.

По итогам минувшего сезона "Бернли" покинул Премьер-Лигу, однако Поуп хочет продолжать выступать в высшем дивизионе, чтобы сохранить шансы на место в заявке сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре.



Помимо 30-летнего Поупа, "Ньюкасл также проявлял интерес к Дину Хендерсону, однако в данный момент голкипер "Манчестер Юнайтед" гораздо ближе к переходу в "Ноттингем Форест" на правах аренды.



Sky Sports считает отъезд Поупа с "Терф Мур" этим летом очень вероятным — "Бернли" высоко ценит своего первого номера, однако у Ника остается только 12 месяцев по контракту.