"Челси" вступил в борьбу за Левандовски
"Челси" вступил в борьбу за нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.
В прошлом месяце Левандовски подверг свой клуб давлению, публично заявив, что его карьера в Мюнхене окончена, несмотря на истекающий через год контракт.
Это заявление не добавило денег "Барселоне", которая считается главным претендентом на Роберта, но которая пока не располагает средствами для покупки 33-летнего поляка.
Финансовые затруднения "Барселоны" оставляют шансы другим клубам, и Bild утверждает, что "Челси" решил обозначить свой интерес к Левандовски.
Вместе с тем на "Стэмфорд Бридж" понимают, что в данный момент они находятся позади не только "Барселоны", но и ПСЖ, который тоже хочет Роберта.
16.06.2022 19:00
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