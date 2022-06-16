"Челси" вступил в борьбу за Левандовски

Роберт Левандовски "Челси" вступил в борьбу за нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

В прошлом месяце Левандовски подверг свой клуб давлению, публично заявив, что его карьера в Мюнхене окончена, несмотря на истекающий через год контракт.

Это заявление не добавило денег "Барселоне", которая считается главным претендентом на Роберта, но которая пока не располагает средствами для покупки 33-летнего поляка.

Финансовые затруднения "Барселоны" оставляют шансы другим клубам, и Bild утверждает, что "Челси" решил обозначить свой интерес к Левандовски.

Вместе с тем на "Стэмфорд Бридж" понимают, что в данный момент они находятся позади не только "Барселоны", но и ПСЖ, который тоже хочет Роберта.


Метки Бавария, Левандовски, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2022 19:00

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