"Арсенал" близок к покупке Жезуса

"Арсенал" близок к покупке нападающего "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Габриэля Жезуса.

"Арсенал" завершил сезон 2021/22 за пределами топ-4 Премьер-Лиги, и казалось, что непопадание в Лигу Чемпионов резко снижает шансы "канониров" заполучить Жезуса — как и интерес к Габриэлю со стороны "Челси" и "Тоттенхэма".



Однако The Times утверждает, что на "Эмирейтс" уверены в приобретении Жезуса и вскоре должны улучшить свое предложение, которое пока не дотягивает до установленной "горожанами" цены за Габриэля в 50 миллионов фунтов.



При этом стартовое предложение, которое "Арсенал" направил на прошлой неделе, составило только 30 млн. фунтов.



Добавим, что в данный момент у 25-летнего бразильца, забившего 13 голов и отдавшего 12 результативных передач за "Сити" в прошлом сезоне, остается лишь 12 месяцев по контракту.