"Арсенал" близок к покупке Жезуса

Габриэль Жезус "Арсенал" близок к покупке нападающего "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Габриэля Жезуса.

"Арсенал" завершил сезон 2021/22 за пределами топ-4 Премьер-Лиги, и казалось, что непопадание в Лигу Чемпионов резко снижает шансы "канониров" заполучить Жезуса — как и интерес к Габриэлю со стороны "Челси" и "Тоттенхэма".

Однако The Times утверждает, что на "Эмирейтс" уверены в приобретении Жезуса и вскоре должны улучшить свое предложение, которое пока не дотягивает до установленной "горожанами" цены за Габриэля в 50 миллионов фунтов.

При этом стартовое предложение, которое "Арсенал" направил на прошлой неделе, составило только 30 млн. фунтов.

Добавим, что в данный момент у 25-летнего бразильца, забившего 13 голов и отдавшего 12 результативных передач за "Сити" в прошлом сезоне, остается лишь 12 месяцев по контракту.


Метки Арсенал, Жезус, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 931

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. akado 16.06.2022 19:12 # akado
    Повыигрывал трофеи, можно и поиграть в удовольствие теперь.

    (ответить)

  2. redwhitegun 16.06.2022 18:48 # redwhitegun
    Во всяком случае лучше чем все что у нас было в прошлом сезоне. Если подпишем можно считать позицию закрытой. Однако остаются вопросы по флангам обороны и ОПЗ. Парти = стекло, Тирни = стекло, Томиясу = стекло. И только Седрик может более менее закрыть позицию конкурента.

    (ответить)

  3. askarko 16.06.2022 18:35 # askarko
    трамплин потом в реал

    (ответить)

  4. high-malvern 16.06.2022 18:35 # high-malvern
    Если, они сейчас 50 млн не выложат, то рискуют столкнутся с тем, что игрока уведут) Да и Сити проще так будет, сразу эти 50 млн переведут за Филлипса.

    (ответить)

  5. gidro-met 16.06.2022 18:16 # gidro-met
    как раз для арсика, идеально

    (ответить)

  6. mancunia-planet 16.06.2022 18:05 # mancunia-planet
    Должен заиграть в Арсе.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: