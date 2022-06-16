"Арсенал" близок к покупке Жезуса
"Арсенал" близок к покупке нападающего "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Габриэля Жезуса.
"Арсенал" завершил сезон 2021/22 за пределами топ-4 Премьер-Лиги, и казалось, что непопадание в Лигу Чемпионов резко снижает шансы "канониров" заполучить Жезуса — как и интерес к Габриэлю со стороны "Челси" и "Тоттенхэма".
Однако The Times утверждает, что на "Эмирейтс" уверены в приобретении Жезуса и вскоре должны улучшить свое предложение, которое пока не дотягивает до установленной "горожанами" цены за Габриэля в 50 миллионов фунтов.
При этом стартовое предложение, которое "Арсенал" направил на прошлой неделе, составило только 30 млн. фунтов.
Добавим, что в данный момент у 25-летнего бразильца, забившего 13 голов и отдавшего 12 результативных передач за "Сити" в прошлом сезоне, остается лишь 12 месяцев по контракту.
16.06.2022 18:00
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Последние комментарии:
Повыигрывал трофеи, можно и поиграть в удовольствие теперь.
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Во всяком случае лучше чем все что у нас было в прошлом сезоне. Если подпишем можно считать позицию закрытой. Однако остаются вопросы по флангам обороны и ОПЗ. Парти = стекло, Тирни = стекло, Томиясу = стекло. И только Седрик может более менее закрыть позицию конкурента.
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трамплин потом в реал
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Если, они сейчас 50 млн не выложат, то рискуют столкнутся с тем, что игрока уведут) Да и Сити проще так будет, сразу эти 50 млн переведут за Филлипса.
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как раз для арсика, идеально
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Должен заиграть в Арсе.
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