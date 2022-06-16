Three официально возобновила сотрудничество с "Челси"
Телекоммуникационная компания Three официально возобновила сотрудничество с "Челси".
Напомним, в марте, когда Роман Абрамович оказался под санкциями британского правительства, Three приостановила действие спонсорского контракта с "Челси" стоимостью 40 миллионов фунтов в год.
Титульный спонсор "синих" даже попросил убрать свою эмблему с игровых футболок команды Томаса Тухеля, но не очень-то расстроился, когда лондонцы этого делать не стали.
С недавних пор "Челси" больше не принадлежит Абрамовичу — новым владельцем клуба стал Тодд Бели, поэтому Three восстановила партнерские отношения с "синими", как об этом говорится в официальном заявлении.
16.06.2022 17:00
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Последние комментарии:
ИМПЕРАТОРЫ с этим спонсором и этим лого на законом 3 месте бляя
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Значит ещё пару лет финишируют третьими.
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Надеются, что название спонсора гарантирует им место в ЛЧ (3 место). Но без бабла Челси будет сосать за сигаретки. Последняя подачка Абрамовича в виде 90 мультов на Лукаку - еще долго будет снится таксистам...
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Верно , надо олигархам запрещать бабло в команды заграничные вливать - это в нашем случае сейчас - кощунство ! это вражина народа !
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Один из самых "тупых" титульных спонсоров на футболках
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Блэт, надеялся что разорвут отношения с этой шарашкиной конторкой,после того как они нас кинули из-за санкций.Благо 1 год всего остался по контракту и скоро на футболках ИМПЕРАТОРСИ будет красоваться более симпатичный спонсор,а не эта Залупа
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чот ГЕГЕМОНСИ под руководством нового владельца пока не радует...
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