Телекоммуникационная компания Three официально возобновила сотрудничество с "Челси".

Напомним, в марте, когда Роман Абрамович оказался под санкциями британского правительства, Three приостановила действие спонсорского контракта с "Челси" стоимостью 40 миллионов фунтов в год.



Титульный спонсор "синих" даже попросил убрать свою эмблему с игровых футболок команды Томаса Тухеля, но не очень-то расстроился, когда лондонцы этого делать не стали.



С недавних пор "Челси" больше не принадлежит Абрамовичу — новым владельцем клуба стал Тодд Бели, поэтому Three восстановила партнерские отношения с "синими", как об этом говорится в официальном заявлении.