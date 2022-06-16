Three официально возобновила сотрудничество с "Челси"

Кай Хаверц и Ромелу Лукаку Телекоммуникационная компания Three официально возобновила сотрудничество с "Челси".

Напомним, в марте, когда Роман Абрамович оказался под санкциями британского правительства, Three приостановила действие спонсорского контракта с "Челси" стоимостью 40 миллионов фунтов в год.

Титульный спонсор "синих" даже попросил убрать свою эмблему с игровых футболок команды Томаса Тухеля, но не очень-то расстроился, когда лондонцы этого делать не стали.

С недавних пор "Челси" больше не принадлежит Абрамовичу — новым владельцем клуба стал Тодд Бели, поэтому Three восстановила партнерские отношения с "синими", как об этом говорится в официальном заявлении.


Метки Three, спонсоры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 16.06.2022 18:16 # chelsiukpro
    ИМПЕРАТОРЫ с этим спонсором и этим лого на законом 3 месте бляя

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  2. van-dijk 16.06.2022 17:53 # van-dijk
    Значит ещё пару лет финишируют третьими.

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  3. ivan-tns 16.06.2022 17:52 # ivan-tns
    Надеются, что название спонсора гарантирует им место в ЛЧ (3 место). Но без бабла Челси будет сосать за сигаретки. Последняя подачка Абрамовича в виде 90 мультов на Лукаку - еще долго будет снится таксистам...

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  4. gidro-met 16.06.2022 17:47 # gidro-met
    Верно , надо олигархам запрещать бабло в команды заграничные вливать - это в нашем случае сейчас - кощунство ! это вражина народа !

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  5. high-malvern 16.06.2022 17:47 # high-malvern
    Один из самых "тупых" титульных спонсоров на футболках

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  6. jirrort 16.06.2022 17:23 # jirrort
    Блэт, надеялся что разорвут отношения с этой шарашкиной конторкой,после того как они нас кинули из-за санкций.Благо 1 год всего остался по контракту и скоро на футболках ИМПЕРАТОРСИ будет красоваться более симпатичный спонсор,а не эта Залупа

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  7. skydreams 16.06.2022 17:01 # skydreams
    чот ГЕГЕМОНСИ под руководством нового владельца пока не радует...

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