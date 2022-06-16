"Ливерпуль" согласовал покупку Калвина Рэмси

"Ливерпуль", наконец, совершил прорыв в переговорах по Калвину Рэмси, согласовав стоимость правого защитника "Абердина".

Как сообщает Sky Sports, "Абердин" принял предложение "Ливерпуля" в размере 4 миллионов фунтов. Еще 2.5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



Как видно, спортивному директору "красных" Джулиану Уорду удалось значительно сбить цену, потому что изначально "Абердин" просил за своего вундеркинда 5 млн. фунтов плюс еще 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Теперь 18-летний шотландец направляется в Ливерпуль, чтобы обсудить заключительные детали личного контракта и пройти медобследование.



В услугам Рэмси был заинтересован целый ряд клубов Англии, Германии и Италии, однако Калвин сам решил, что ему будет лучше отправиться в "Ливерпуль", где его конкурентом по позиции будет Трент Александер-Арнольд.