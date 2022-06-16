"Ливерпуль" согласовал покупку Калвина Рэмси
"Ливерпуль", наконец, совершил прорыв в переговорах по Калвину Рэмси, согласовав стоимость правого защитника "Абердина".
Как сообщает Sky Sports, "Абердин" принял предложение "Ливерпуля" в размере 4 миллионов фунтов. Еще 2.5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.
Как видно, спортивному директору "красных" Джулиану Уорду удалось значительно сбить цену, потому что изначально "Абердин" просил за своего вундеркинда 5 млн. фунтов плюс еще 5 млн. фунтов в виде бонусов.
Теперь 18-летний шотландец направляется в Ливерпуль, чтобы обсудить заключительные детали личного контракта и пройти медобследование.
В услугам Рэмси был заинтересован целый ряд клубов Англии, Германии и Италии, однако Калвин сам решил, что ему будет лучше отправиться в "Ливерпуль", где его конкурентом по позиции будет Трент Александер-Арнольд.
16.06.2022 16:00
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Интересный персонаж, будем смотреть. Свои 15-20 матчей в сезоне сыграет.
Дорога к уходу Неко Уильямса открыта.
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скузнявое фанатьё:
> аленьсандр-дырнольд лучший пз в мире!111
в то же время ливерпуль:
> сливают своего дырявого трента и покупают другого пз ему на замену
ору от тупости лузерпуков)))
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Значит Трента потихоньку переведут в полузащиту? Было бы замечательно
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