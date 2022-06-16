"Ливерпуль" согласовал покупку Калвина Рэмси

Калвин Рэмси "Ливерпуль", наконец, совершил прорыв в переговорах по Калвину Рэмси, согласовав стоимость правого защитника "Абердина".

Как сообщает Sky Sports, "Абердин" принял предложение "Ливерпуля" в размере 4 миллионов фунтов. Еще 2.5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.

Как видно, спортивному директору "красных" Джулиану Уорду удалось значительно сбить цену, потому что изначально "Абердин" просил за своего вундеркинда 5 млн. фунтов плюс еще 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Теперь 18-летний шотландец направляется в Ливерпуль, чтобы обсудить заключительные детали личного контракта и пройти медобследование.

В услугам Рэмси был заинтересован целый ряд клубов Англии, Германии и Италии, однако Калвин сам решил, что ему будет лучше отправиться в "Ливерпуль", где его конкурентом по позиции будет Трент Александер-Арнольд.


Метки Абердин, Ливерпуль, Рэмси

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 16.06.2022 16:50 # liverpool888
    Интересный персонаж, будем смотреть. Свои 15-20 матчей в сезоне сыграет.
    Дорога к уходу Неко Уильямса открыта.

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  2. true-manc 16.06.2022 16:26 # true-manc
    скузнявое фанатьё:
    > аленьсандр-дырнольд лучший пз в мире!111

    в то же время ливерпуль:
    > сливают своего дырявого трента и покупают другого пз ему на замену

    ору от тупости лузерпуков)))

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  3. recyjoed 16.06.2022 16:12 # recyjoed
    Значит Трента потихоньку переведут в полузащиту? Было бы замечательно

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