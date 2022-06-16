Райт-Филлипс считает, что Маунт может завоевать "Золотой мяч"

Мейсон Маунт Бывший вингер сборной Англии Шон Райт-Филлипс считает, что полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту по силам завоевать "Золотой мяч".

Будучи продуктом академии "Челси", 23-летний Маунт закрепился в качестве основного игрока "синих".

В сезоне 2021/22 Маунт забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в рамках Премьер-Лиги, однако Райт-Филлипс уверен, что Мейсон способен на большее.

"Маунт — все еще молодой игрок, и он все еще учится быть стабильным. Он играет так хорошо и тащит "Челси" на своих плечах. Он помог клубу попасть в Лигу Чемпионов, но люди должны помнить, насколько он молод и что ему все еще многому нужно научиться".

"Если "Челси" будет выигрывать трофеи, а Мейсон Маунт будет выделяться в этой команде, нет никаких причин, почему он не сможет завоевать "Золотой мяч" однажды", — цитирует Райт-Филлипса Goal.


Метки Золотой мяч, Маунт, награды, Райт-Филлипс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2022 15:00

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  1. true-manc 16.06.2022 16:27 # true-manc
    > Райт-Филлипс

    КОРОЛЬ!!!

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  2. mancunia-planet 16.06.2022 15:46 # mancunia-planet
    Не в Челси.

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  3. yamateh 16.06.2022 15:39 # yamateh
    Вот здесь стоп, Маунт однозначно хорош, но не портьте психику пацана

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  4. arsenverim 16.06.2022 15:14 # arsenverim
    Не знал, что у него такое хорошее чувство юмора. Хорош

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