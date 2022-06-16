Райт-Филлипс считает, что Маунт может завоевать "Золотой мяч"
Бывший вингер сборной Англии Шон Райт-Филлипс считает, что полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту по силам завоевать "Золотой мяч".
Будучи продуктом академии "Челси", 23-летний Маунт закрепился в качестве основного игрока "синих".
В сезоне 2021/22 Маунт забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в рамках Премьер-Лиги, однако Райт-Филлипс уверен, что Мейсон способен на большее.
"Маунт — все еще молодой игрок, и он все еще учится быть стабильным. Он играет так хорошо и тащит "Челси" на своих плечах. Он помог клубу попасть в Лигу Чемпионов, но люди должны помнить, насколько он молод и что ему все еще многому нужно научиться".
"Если "Челси" будет выигрывать трофеи, а Мейсон Маунт будет выделяться в этой команде, нет никаких причин, почему он не сможет завоевать "Золотой мяч" однажды", — цитирует Райт-Филлипса Goal.
16.06.2022 15:00
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Последние комментарии:
> Райт-Филлипс
КОРОЛЬ!!!
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Не в Челси.
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Вот здесь стоп, Маунт однозначно хорош, но не портьте психику пацана
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Не знал, что у него такое хорошее чувство юмора. Хорош
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