Райт-Филлипс считает, что Маунт может завоевать "Золотой мяч"

Бывший вингер сборной Англии Шон Райт-Филлипс считает, что полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту по силам завоевать "Золотой мяч".

Будучи продуктом академии "Челси", 23-летний Маунт закрепился в качестве основного игрока "синих".



В сезоне 2021/22 Маунт забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в рамках Премьер-Лиги, однако Райт-Филлипс уверен, что Мейсон способен на большее.



"Маунт — все еще молодой игрок, и он все еще учится быть стабильным. Он играет так хорошо и тащит "Челси" на своих плечах. Он помог клубу попасть в Лигу Чемпионов, но люди должны помнить, насколько он молод и что ему все еще многому нужно научиться".



"Если "Челси" будет выигрывать трофеи, а Мейсон Маунт будет выделяться в этой команде, нет никаких причин, почему он не сможет завоевать "Золотой мяч" однажды", — цитирует Райт-Филлипса Goal.