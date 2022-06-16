"Челси" открыт к предложениям насчет Зийеша, Вернера и Пулишича

Хаким Зийеш и Тимо Вернер Главный тренер "Челси" Томас Тухель готов выслушать предложения насчет атакующих игроков Хакима Зийеша, Тимо Вернера и Кристиана Пулишича.

Новый владелец "Челси" Тодд Бели предоставил Тухелю полный карт-бланш в вопросе трансферов и, по слухам, выделил Томасу около 200 миллионов фунтов на укрепление состава.

Однако сперва Тухель хочет разобраться с игроками, которые не оправдали ожиданий или чувствуют себя несчастными на "Стэмфорд Бридж". Томас уже дал добро на возвращение Ромелу Лукаку в "Интер", а также открыт к предложениям насчет упомянутых Зийеша, Вернера и Пулишча.

На место этих игроков "Челси" присмотрел Рахима Стерлинга с Габриэлем Жезусом из "Манчестер Сити", Кристофера Нкунку из "РБ Лейпциг" и покидающего "Барселону" Усмана Дембеле, сообщает The Guardian.


Метки Вернер, Зийеш, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2022 14:00

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  1. skydreams 16.06.2022 14:05 # skydreams
    Вернера можно оставить и Пуле последний шанс. Лукаку и Зиеша можно слить. Берём Дембеле, Стерлинга и мейби даже Жезуса. Норм будет

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