Погба назвал "ничем" предложение МЮ о новом контракте с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю

Поль Погба Полузащитник Поль Погба назвал предложенный ему "Манчестер Юнайтед" новый контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю "ничем".

Перед тем, как смириться с уходом Погба из клуба свободным агентом, "Юнайтед" сделал два предложения Полю о новом контракте.

В документальном фильме про Погба под названием "Pogmentary", который выходит в свет в пятницу, как раз запечатлен момент, когда в июле прошлого года Поль узнает по телефону от своего агента Мино Райолы, ныне покойного, о втором предложении, предусматривавшем повышение зарплаты игрока с 290,000 до 300,00 фунтов в неделю.

"Они блефуют. Как вы смеете говорить игроку, что абсолютно хотите сохранить его, и предлагаете ему ничего? Никогда такого не видел", — раздраженно произносит Погба из своего "Роллс-Ройса", рассекая по шоссе близ Майами.



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2155

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vidicrooney 16.06.2022 14:10 # vidicrooney
    это когда РАйола стал покойным?

    (ответить)

  2. gerrard08 16.06.2022 14:09 # gerrard08
    Удивительно конечно какого он о себе мнения и почему на него все ещё есть спрос с учетом того какое он дерьмо показывал за скам все эти года. Чисто балотели(адриано) но в разы более фартовый.

    (ответить)

  3. suddenly 16.06.2022 13:55 # suddenly
    Интересно, сколько он в Ювентусе будет получать?

    (ответить)

  4. skydreams 16.06.2022 13:54 # skydreams
    АХАХХАХАХАХХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХХА

    (ответить)

  5. mancunia-planet 16.06.2022 13:43 # mancunia-planet
    Распизделся, поняв, что нахуй не нужен. Хотя зная уеьанов из правления они были бы не против сохранить его ради коммерции

    (ответить)

  6. quavo 16.06.2022 13:43 # quavo
    Самый убогий игрок муму в истории. Даже бебе не такой зашквар

    (ответить)

  7. redman31 16.06.2022 13:33 # redman31
    Неплохо))
    А кто фильм снимал?

    (ответить)

  8. narcot 16.06.2022 13:25 # narcot
    кто даст больше эхехехе

    (ответить)

  9. whitecolor 16.06.2022 13:20 # whitecolor
    Говно! Черное говно!

    (ответить)

  10. chebrec 16.06.2022 13:20 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе

    (ответить)

  11. ivan-tns 16.06.2022 13:14 # ivan-tns
    Хитрый нигга решил поставить весь Манчестер раком. Но кто ему заплатит больше?

    (ответить)

  12. gidro-met 16.06.2022 13:10 # gidro-met
    он просто хочет как Месси получать или Мбаппе!

    улетел в космос чувак , короче ))

    (ответить)

  13. mad-79 16.06.2022 13:10 # mad-79
    Гондоны упоротые. За 20 лям рублей в неделю оно пешком по полю прогуливается и свистит, что его никто не ценит.
    А за них ещё люди "болеют", ёманорот.

    (ответить)

  14. jirrort 16.06.2022 13:00 # jirrort
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: