Погба назвал "ничем" предложение МЮ о новом контракте с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю
Полузащитник Поль Погба назвал предложенный ему "Манчестер Юнайтед" новый контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю "ничем".
Перед тем, как смириться с уходом Погба из клуба свободным агентом, "Юнайтед" сделал два предложения Полю о новом контракте.
В документальном фильме про Погба под названием "Pogmentary", который выходит в свет в пятницу, как раз запечатлен момент, когда в июле прошлого года Поль узнает по телефону от своего агента Мино Райолы, ныне покойного, о втором предложении, предусматривавшем повышение зарплаты игрока с 290,000 до 300,00 фунтов в неделю.
"Они блефуют. Как вы смеете говорить игроку, что абсолютно хотите сохранить его, и предлагаете ему ничего? Никогда такого не видел", — раздраженно произносит Погба из своего "Роллс-Ройса", рассекая по шоссе близ Майами.
16.06.2022 13:00
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Последние комментарии:
это когда РАйола стал покойным?
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Удивительно конечно какого он о себе мнения и почему на него все ещё есть спрос с учетом того какое он дерьмо показывал за скам все эти года. Чисто балотели(адриано) но в разы более фартовый.
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Интересно, сколько он в Ювентусе будет получать?
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АХАХХАХАХАХХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХХА
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Распизделся, поняв, что нахуй не нужен. Хотя зная уеьанов из правления они были бы не против сохранить его ради коммерции
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Самый убогий игрок муму в истории. Даже бебе не такой зашквар
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Неплохо))
А кто фильм снимал?
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кто даст больше эхехехе
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Говно! Черное говно!
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Ахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехе
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Хитрый нигга решил поставить весь Манчестер раком. Но кто ему заплатит больше?
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он просто хочет как Месси получать или Мбаппе!
улетел в космос чувак , короче ))
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Гондоны упоротые. За 20 лям рублей в неделю оно пешком по полю прогуливается и свистит, что его никто не ценит.
А за них ещё люди "болеют", ёманорот.
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КОРОЛЬ!!!
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