Погба назвал "ничем" предложение МЮ о новом контракте с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю

Полузащитник Поль Погба назвал предложенный ему "Манчестер Юнайтед" новый контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю "ничем".

Перед тем, как смириться с уходом Погба из клуба свободным агентом, "Юнайтед" сделал два предложения Полю о новом контракте.



В документальном фильме про Погба под названием "Pogmentary", который выходит в свет в пятницу, как раз запечатлен момент, когда в июле прошлого года Поль узнает по телефону от своего агента Мино Райолы, ныне покойного, о втором предложении, предусматривавшем повышение зарплаты игрока с 290,000 до 300,00 фунтов в неделю.



"Они блефуют. Как вы смеете говорить игроку, что абсолютно хотите сохранить его, и предлагаете ему ничего? Никогда такого не видел", — раздраженно произносит Погба из своего "Роллс-Ройса", рассекая по шоссе близ Майами.