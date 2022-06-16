Премьер-Лига опубликовала расписание на сезон 2022/23
Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание на сезон 2022/23.
Новая кампания возьмет старт вечером в пятницу, 5 августа, когда "Кристал Пэлас" примет на своем поле "Арсенал".
Столь ранее начало сезона объясняется тем, что в ноябре-декабре будет сделана полуторамесячная пауза для проведения Чемпионата Мира в Катаре. По этой же причине завершится кампания аж 28 мая.
Также в первом туре "Ливерпуль" отправится к вернувшемуся в Премьер-Лигу "Фулхэму", "Тоттенхэм" примет "Саутгемптон", "Эвертон" Фрэнка Лэмпарда сразится с "Челси", "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Вест Хэмом". Эрик Тен Хаг начнет свою карьеру в "Манчестер Юнайтед" с домашнего поединка против "Брайтона".
Добавим, ЧМ-2022 стартует 21 ноября и завершится 18 декабря. ФИФА требует от клубов, чтобы те отпустили игроков в сборные к 14 ноября.
Предварительное расписание Премьер-Лиги на сезон 2022/23
Пятница, 5 августа
Кристал Пэлас v Арсенал
Суббота, 6 августа
Фулхэм v Ливерпуль
Борнмут v Астон Вилла
Лидс v Вулверхэмптон
Лестер v Брентфорд
Ньюкасл v Ноттингем Форест
Тоттенхэм v Саутгемптон
Эвертон v Челси
Воскресенье, 7 августа
Манчестер Юнайтед v Брайтон
Вест Хэм v Манчестер Сити
Суббота, 13 августа
Арсенал v Лестер
Астон Вилла v Эвертон
Брентфорд v Манчестер Юнайтед
Брайтон v Ньюкасл
Челси v Тоттенхэм
Ливерпуль v Кристал Пэлас
Манчестер Сити v Борнмут
Ноттингем Форест v Вест Хэм
Саутгемптон v Лидс
Вулверхэмптон v Фулхэм
Суббота, 20 августа
Борнмут v Арсенал
Кристал Пэлас v Астон Вилла
Эвертон v Ноттингем Форест
Фулхэм v Брентфорд
Лидс v Челси
Лестер v Саутгемптон
Манчестер Юнайтед v Ливерпуль
Ньюкасл v Манчестер Сити
Тоттенхэм v Вулверхэмптон
Вест Хэм v Брайтон
Суббота, 27 августа
Арсенал v Фулхэм
Астон Вилла v Вест Хэм
Брентфорд v Эвертон
Брайтон v Лидс
Челси v Лестер
Ливерпуль v Борнмут
Манчестер Сити v Кристал Пэлас
Ноттингем Форест v Тоттенхэм
Саутгемптон v Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон v Ньюкасл
Вторник, 30 августа
Борнмут v Вулверхэмптон
Арсенал v Астон Вилла
Фулхэм v Брайтон
Лидс v Эвертон
Лестер v Манчестер Юнайтед
Вест Хэм v Тоттенхэм
Кристал Пэлас v Брентфорд
Среда, 31 августа
Саутгемптон v Челси
Ливерпуль v Ньюкасл
Манчестер Сити v Ноттингем Форест
Суббота, 3 сентября
Астон Вилла v Манчестер Сити
Брентфорд v Лидс
Брайтон v Лестер
Челси v Вест Хэм
Эвертон v Ливерпуль
Манчестер Юнайтед v Арсенал
Ньюкасл v Кристал Пэлас
Ноттингем Форест v Борнмут
Тоттенхэм v Фулхэм
Вулверхэмптон v Саутгемптон
Суббота, 10 сентября
Борнмут v Брайтон
Арсенал v Эвертон
Кристал Пэлас v Манчестер Юнайтед
Фулхэм v Челси
Лидс v Ноттингем Форест
Лестер v Астон Вилла
Ливерпуль v Вулверхэмптон
Манчестер Сити v Тоттенхэм
Саутгемптон v Брентфорд
Вест Хэм v Ньюкасл
Суббота, 17 сентября
Астон Вилла v Саутгемптон
Брентфорд v Арсенал
Брайтон v Кристал Пэлас
Челси v Ливерпуль
Эвертон v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Лидс
Ньюкасл v Борнмут
Ноттингем Форест v Фулхэм
Тоттенхэм v Лестер
Вулверхэмптон v Манчестер Сити
Суббота, 1 октября
Борнмут v Брентфорд
Арсенал v Тоттенхэм
Кристал Пэлас v Челси
Фулхэм v Ньюкасл
Лидс v Астон Вилла
Лестер v Ноттингем Форест
Ливерпуль v Брайтон
Манчестер Сити v Манчестер Юнайтед
Саутгемптон v Эвертон
Вест Хэм v Вулверхэмптон
Суббота, 8 октября
Борнмут v Лестер
Арсенал v Ливерпуль
Брайтон v Тоттенхэм
Челси v Вулверхэмптон
Кристал Пэлас v Лидс
Эвертон v Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити v Саутгемптон
Ньюкасл v Брентфорд
Ноттингем Форест v Астон Вилла
Вест Хэм v Фулхэм
Суббота, 15 октября
Астон Вилла v Челси
Брентфорд v Брайтон
Фулхэм v Борнмут
Лидс v Арсенал
Лестер v Кристал Пэлас
Ливерпуль v Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед v Ньюкасл
Саутгемптон v Вест Хэм
Тоттенхэм v Эвертон
Вулверхэмптон v Ноттингем Форест
Вторник, 18 октября
Борнмут v Саутгемптон
Арсенал v Манчестер Сити
Брентфорд v Челси
Брайтон v Ноттингем Форест
Фулхэм v Астон Вилла
Лестер v Лидс
Кристал Пэлас v Вулверхэмптон
Среда, 19 октября
Ньюкасл v Эвертон
Ливерпуль v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Тоттенхэм
Суббота, 22 октября
Астон Вилла v Брентфорд
Челси v Манчестер Юнайтед
Эвертон v Кристал Пэлас
Лидс v Фулхэм
Манчестер Сити v Брайтон
Ноттингем Форест v Ливерпуль
Саутгемптон v Арсенал
Тоттенхэм v Ньюкасл
Вест Хэм v Борнмут
Вулверхэмптон v Лестер
Суббота, 29 октября
Борнмут v Тоттенхэм
Арсенал v Ноттингем Форест
Брентфорд v Вулверхэмптон
Брайтон v Челси
Кристал Пэлас v Саутгемптон
Фулхэм v Эвертон
Лестер v Манчестер Сити
Ливерпуль v Лидс
Манчестер Юнайтед v Вест Хэм
Ньюкасл v Астон Вилла
Суббота, 5 ноября
Астон Вилла v Манчестер Юнайтед
Челси v Арсенал
Эвертон v Лестер
Лидс v Борнмут
Манчестер Сити v Фулхэм
Ноттингем Форест v Брентфорд
Саутгемптон v Ньюкасл
Тоттенхэм v Ливерпуль
Вест Хэм v Кристал Пэлас
Вулверхэмптон v Брайтон
Суббота, 12 ноября
Борнмут v Эвертон
Брайтон v Астон Вилла
Фулхэм v Манчестер Юнайтед
Ливерпуль v Саутгемптон
Манчестер Сити v Брентфорд
Ньюкасл v Челси
Ноттингем Форест v Кристал Пэлас
Тоттенхэм v Лидс
Вест Хэм v Лестер
Вулверхэмптон v Арсенал
Понедельник, 26 декабря
Арсенал v Вест Хэм
Астон Вилла v Ливерпуль
Брентфорд v Тоттенхэм
Челси v Борнмут
Кристал Пэлас v Фулхэм
Эвертон v Вулверхэмптон
Лидс v Манчестер Сити
Лестер v Ньюкасл
Манчестер Юнайтед v Ноттингем Форест
Саутгемптон v Брайтон
Суббота, 31 декабря
Борнмут v Кристал Пэлас
Брайтон v Арсенал
Фулхэм v Саутгемптон
Ливерпуль v Лестер
Манчестер Сити v Эвертон
Ньюкасл v Лидс
Ноттингем Форест v Челси
Тоттенхэм v Астон Вилла
Вест Хэм v Брентфорд
Вулверхэмптон v Манчестер Юнайтед
Понедельник, 2 января
Арсенал v Ньюкасл
Астон Вилла v Вулверхэмптон
Брентфорд v Ливерпуль
Челси v Манчестер Сити
Кристал Пэлас v Тоттенхэм
Эвертон v Брайтон
Лидс v Вест Хэм
Лестер v Фулхэм
Манчестер Юнайтед v Борнмут
Саутгемптон v Ноттингем Форест
Суббота, 14 января
Астон Вилла v Лидс
Брентфорд v Борнмут
Брайтон v Ливерпуль
Челси v Кристал Пэлас
Эвертон v Саутгемптон
Манчестер Юнайтед v Манчестер Сити
Ньюкасл v Фулхэм
Ноттингем Форест v Лестер
Тоттенхэм v Арсенал
Вулверхэмптон v Вест Хэм
Суббота, 21 января
Борнмут v Ноттингем Форест
Арсенал v Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас v Ньюкасл
Фулхэм v Тоттенхэм
Лидс v Брентфорд
Лестер v Брайтон
Ливерпуль v Челси
Манчестер Сити v Вулверхэмптон
Саутгемптон v Астон Вилла
Вест Хэм v Эвертон
Суббота, 4 февраля
Астон Вилла v Лестер
Брентфорд v Саутгемптон
Брайтон v Борнмут
Челси v Фулхэм
Эвертон v Арсенал
Манчестер Юнайтед v Кристал Пэлас
Ньюкасл v Вест Хэм
Ноттингем Форест v Лидс
Тоттенхэм v Манчестер Сити
Вулверхэмптон v Ливерпуль
Суббота, 11 февраля
Борнмут v Ньюкасл
Арсенал v Брентфорд
Кристал Пэлас v Брайтон
Фулхэм v Ноттингем Форест
Лидс v Манчестер Юнайтед
Лестер v Тоттенхэм
Ливерпуль v Эвертон
Манчестер Сити v Астон Вилла
Саутгемптон v Вулверхэмптон
Вест Хэм v Челси
Суббота, 18 февраля
Астон Вилла v Арсенал
Брентфорд v Кристал Пэлас
Брайтон v Фулхэм
Челси v Саутгемптон
Эвертон v Лидс
Манчестер Юнайтед v Лестер
Ньюкасл v Ливерпуль
Ноттингем Форест v Манчестер Сити
Тоттенхэм v Вест Хэм
Вулверхэмптон v Борнмут
Суббота, 25 февраля
Борнмут v Манчестер Сити
Кристал Пэлас v Ливерпуль
Эвертон v Астон Вилла
Фулхэм v Вулверхэмптон
Лидс v Саутгемптон
Лестер v Арсенал
Манчестер Юнайтед v Брентфорд
Ньюкасл v Брайтон
Тоттенхэм v Челси
Вест Хэм v Ноттингем Форест
Суббота, 4 марта
Арсенал v Борнмут
Астон Вилла v Кристал Пэлас
Брентфорд v Фулхэм
Брайтон v Вест Хэм
Челси v Лидс
Ливерпуль v Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити v Ньюкасл
Ноттингем Форест v Эвертон
Саутгемптон v Лестер
Вулверхэмптон v Тоттенхэм
Суббота, 11 марта
Борнмут v Ливерпуль
Кристал Пэлас v Манчестер Сити
Эвертон v Брентфорд
Фулхэм v Арсенал
Лидс v Брайтон
Лестер v Челси
Манчестер Юнайтед v Саутгемптон
Ньюкасл v Вулверхэмптон
Тоттенхэм v Ноттингем Форест
Вест Хэм v Астон Вилла
Суббота, 18 марта
Арсенал v Кристал Пэлас
Астон Вилла v Борнмут
Брентфорд v Лестер
Брайтон v Манчестер Юнайтед
Челси v Эвертон
Ливерпуль v Фулхэм
Манчестер Сити v Вест Хэм
Ноттингем Форест v Ньюкасл
Саутгемптон v Тоттенхэм
Вулверхэмптон v Лидс
Суббота, 1 апреля
Борнмут v Фулхэм
Арсенал v Лидс
Брайтон v Брентфорд
Челси v Астон Вилла
Кристал Пэлас v Лестер
Эвертон v Тоттенхэм
Манчестер Сити v Ливерпуль
Ньюкасл v Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест v Вулверхэмптон
Вест Хэм v Саутгемптон
Суббота, 8 апреля
Астон Вилла v Ноттингем Форест
Брентфорд v Ньюкасл
Фулхэм v Вест Хэм
Лидс v Кристал Пэлас
Лестер v Борнмут
Ливерпуль v Арсенал
Манчестер Юнайтед v Эвертон
Саутгемптон v Манчестер Сити
Тоттенхэм v Брайтон
Вулверхэмптон v Челси
Суббота, 15 апреля
Астон Вилла v Ньюкасл
Челси v Брайтон
Эвертон v Фулхэм
Лидс v Ливерпуль
Манчестер Сити v Лестер
Ноттингем Форест v Манчестер Юнайтед
Саутгемптон v Кристал Пэлас
Тоттенхэм v Борнмут
Вест Хэм v Арсенал
Вулверхэмптон v Брентфорд
Суббота, 22 апреля
Борнмут v Вест Хэм
Арсенал v Саутгемптон
Брентфорд v Астон Вилла
Брайтон v Манчестер Сити
Кристал Пэлас v Эвертон
Фулхэм v Лидс
Лестер v Вулверхэмптон
Ливерпуль v Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед v Челси
Ньюкасл v Тоттенхэм
Вторник, 25 апреля
Эвертон v Ньюкасл
Лидс v Лестер
Ноттингем Форест v Брайтон
Тоттенхэм v Манчестер Юнайтед
Вест Хэм v Ливерпуль
Вулверхэмптон v Кристал Пэлас
Астон Вилла v Фулхэм
Среда, 26 апреля
Челси v Брентфорд
Саутгемптон v Борнмут
Манчестер Сити v Арсенал
Суббота, 29 апреля
Борнмут v Лидс
Арсенал v Челси
Брентфорд v Ноттингем Форест
Брайтон v Вулверхэмптон
Кристал Пэлас v Вест Хэм
Фулхэм v Манчестер Сити
Лестер v Эвертон
Ливерпуль v Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед v Астон Вилла
Ньюкасл v Саутгемптон
Суббота, 6 мая
Борнмут v Челси
Брайтон v Эвертон
Фулхэм v Лестер
Ливерпуль v Брентфорд
Манчестер Сити v Лидс
Ньюкасл v Арсенал
Ноттингем Форест v Саутгемптон
Тоттенхэм v Кристал Пэлас
Вест Хэм v Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон v Астон Вилла
Суббота, 13 мая
Арсенал v Брайтон
Астон Вилла v Тоттенхэм
Брентфорд v Вест Хэм
Челси v Ноттингем Форест
Кристал Пэлас v Борнмут
Эвертон v Манчестер Сити
Лидс v Ньюкасл
Лестер v Ливерпуль
Манчестер Юнайтед v Вулверхэмптон
Саутгемптон v Фулхэм
Суббота, 20 мая
Борнмут v Манчестер Юнайтед
Брайтон v Саутгемптон
Фулхэм v Кристал Пэлас
Ливерпуль v Астон Вилла
Манчестер Сити v Челси
Ньюкасл v Лестер
Ноттингем Форест v Арсенал
Тоттенхэм v Брентфорд
Вест Хэм v Лидс
Вулверхэмптон v Эвертон
Воскресенье, 28 мая
Арсенал v Вулверхэмптон
Астон Вилла v Брайтон
Брентфорд v Манчестер Сити
Челси v Ньюкасл
Кристал Пэлас v Ноттингем Форест
Эвертон v Борнмут
Лидс v Тоттенхэм
Лестер v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Фулхэм
Саутгемптон v Ливерпуль
16.06.2022 12:00
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Последние комментарии:
У колбасы только Сити в гостях на первый круг.
Прикольно)
(ответить)
У Форест начало адовое..
(ответить)
А теперь, Миша, бери и заполняй расписание
http://fapl.ru/fixtures/
(ответить)
как всегда АРсик начинает. причем в этот раз ожидается УСпешно !
первый тур - центральный матч -
ВЕСТ ХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ !
ну и экзаменация новичка Ньюкасл - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
(ответить)
е6ля лузерxуйни назначена на:
> Суббота, 15 октября
> Суббота, 1 апреля
Самое главное!
(ответить)
Миха, ты сам печатал каждый тур или использовал замену текста?
(ответить)
КОРОЛИ чемпионы!!!
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