Премьер-Лига опубликовала расписание на сезон 2022/23

Премьер-Лига Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание на сезон 2022/23.

Новая кампания возьмет старт вечером в пятницу, 5 августа, когда "Кристал Пэлас" примет на своем поле "Арсенал".

Столь ранее начало сезона объясняется тем, что в ноябре-декабре будет сделана полуторамесячная пауза для проведения Чемпионата Мира в Катаре. По этой же причине завершится кампания аж 28 мая.

Также в первом туре "Ливерпуль" отправится к вернувшемуся в Премьер-Лигу "Фулхэму", "Тоттенхэм" примет "Саутгемптон", "Эвертон" Фрэнка Лэмпарда сразится с "Челси", "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Вест Хэмом". Эрик Тен Хаг начнет свою карьеру в "Манчестер Юнайтед" с домашнего поединка против "Брайтона".

Добавим, ЧМ-2022 стартует 21 ноября и завершится 18 декабря. ФИФА требует от клубов, чтобы те отпустили игроков в сборные к 14 ноября.

Предварительное расписание Премьер-Лиги на сезон 2022/23

Пятница, 5 августа

Кристал Пэлас v Арсенал

Суббота, 6 августа

Фулхэм v Ливерпуль
Борнмут v Астон Вилла
Лидс v Вулверхэмптон
Лестер v Брентфорд
Ньюкасл v Ноттингем Форест
Тоттенхэм v Саутгемптон
Эвертон v Челси

Воскресенье, 7 августа

Манчестер Юнайтед v Брайтон
Вест Хэм v Манчестер Сити

Суббота, 13 августа

Арсенал v Лестер
Астон Вилла v Эвертон
Брентфорд v Манчестер Юнайтед
Брайтон v Ньюкасл
Челси v Тоттенхэм
Ливерпуль v Кристал Пэлас
Манчестер Сити v Борнмут
Ноттингем Форест v Вест Хэм
Саутгемптон v Лидс
Вулверхэмптон v Фулхэм

Суббота, 20 августа

Борнмут v Арсенал
Кристал Пэлас v Астон Вилла
Эвертон v Ноттингем Форест
Фулхэм v Брентфорд
Лидс v Челси
Лестер v Саутгемптон
Манчестер Юнайтед v Ливерпуль
Ньюкасл v Манчестер Сити
Тоттенхэм v Вулверхэмптон
Вест Хэм v Брайтон

Суббота, 27 августа

Арсенал v Фулхэм
Астон Вилла v Вест Хэм
Брентфорд v Эвертон
Брайтон v Лидс
Челси v Лестер
Ливерпуль v Борнмут
Манчестер Сити v Кристал Пэлас
Ноттингем Форест v Тоттенхэм
Саутгемптон v Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон v Ньюкасл

Вторник, 30 августа

Борнмут v Вулверхэмптон
Арсенал v Астон Вилла
Фулхэм v Брайтон
Лидс v Эвертон
Лестер v Манчестер Юнайтед
Вест Хэм v Тоттенхэм
Кристал Пэлас v Брентфорд

Среда, 31 августа

Саутгемптон v Челси
Ливерпуль v Ньюкасл
Манчестер Сити v Ноттингем Форест

Суббота, 3 сентября

Астон Вилла v Манчестер Сити
Брентфорд v Лидс
Брайтон v Лестер
Челси v Вест Хэм
Эвертон v Ливерпуль
Манчестер Юнайтед v Арсенал
Ньюкасл v Кристал Пэлас
Ноттингем Форест v Борнмут
Тоттенхэм v Фулхэм
Вулверхэмптон v Саутгемптон

Суббота, 10 сентября

Борнмут v Брайтон
Арсенал v Эвертон
Кристал Пэлас v Манчестер Юнайтед
Фулхэм v Челси
Лидс v Ноттингем Форест
Лестер v Астон Вилла
Ливерпуль v Вулверхэмптон
Манчестер Сити v Тоттенхэм
Саутгемптон v Брентфорд
Вест Хэм v Ньюкасл

Суббота, 17 сентября

Астон Вилла v Саутгемптон
Брентфорд v Арсенал
Брайтон v Кристал Пэлас
Челси v Ливерпуль
Эвертон v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Лидс
Ньюкасл v Борнмут
Ноттингем Форест v Фулхэм
Тоттенхэм v Лестер
Вулверхэмптон v Манчестер Сити

Суббота, 1 октября

Борнмут v Брентфорд
Арсенал v Тоттенхэм
Кристал Пэлас v Челси
Фулхэм v Ньюкасл
Лидс v Астон Вилла
Лестер v Ноттингем Форест
Ливерпуль v Брайтон
Манчестер Сити v Манчестер Юнайтед
Саутгемптон v Эвертон
Вест Хэм v Вулверхэмптон

Суббота, 8 октября

Борнмут v Лестер
Арсенал v Ливерпуль
Брайтон v Тоттенхэм
Челси v Вулверхэмптон
Кристал Пэлас v Лидс
Эвертон v Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити v Саутгемптон
Ньюкасл v Брентфорд
Ноттингем Форест v Астон Вилла
Вест Хэм v Фулхэм

Суббота, 15 октября

Астон Вилла v Челси
Брентфорд v Брайтон
Фулхэм v Борнмут
Лидс v Арсенал
Лестер v Кристал Пэлас
Ливерпуль v Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед v Ньюкасл
Саутгемптон v Вест Хэм
Тоттенхэм v Эвертон
Вулверхэмптон v Ноттингем Форест

Вторник, 18 октября

Борнмут v Саутгемптон
Арсенал v Манчестер Сити
Брентфорд v Челси
Брайтон v Ноттингем Форест
Фулхэм v Астон Вилла
Лестер v Лидс
Кристал Пэлас v Вулверхэмптон

Среда, 19 октября

Ньюкасл v Эвертон
Ливерпуль v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Тоттенхэм

Суббота, 22 октября

Астон Вилла v Брентфорд
Челси v Манчестер Юнайтед
Эвертон v Кристал Пэлас
Лидс v Фулхэм
Манчестер Сити v Брайтон
Ноттингем Форест v Ливерпуль
Саутгемптон v Арсенал
Тоттенхэм v Ньюкасл
Вест Хэм v Борнмут
Вулверхэмптон v Лестер

Суббота, 29 октября

Борнмут v Тоттенхэм
Арсенал v Ноттингем Форест
Брентфорд v Вулверхэмптон
Брайтон v Челси
Кристал Пэлас v Саутгемптон
Фулхэм v Эвертон
Лестер v Манчестер Сити
Ливерпуль v Лидс
Манчестер Юнайтед v Вест Хэм
Ньюкасл v Астон Вилла

Суббота, 5 ноября

Астон Вилла v Манчестер Юнайтед
Челси v Арсенал
Эвертон v Лестер
Лидс v Борнмут
Манчестер Сити v Фулхэм
Ноттингем Форест v Брентфорд
Саутгемптон v Ньюкасл
Тоттенхэм v Ливерпуль
Вест Хэм v Кристал Пэлас
Вулверхэмптон v Брайтон

Суббота, 12 ноября

Борнмут v Эвертон
Брайтон v Астон Вилла
Фулхэм v Манчестер Юнайтед
Ливерпуль v Саутгемптон
Манчестер Сити v Брентфорд
Ньюкасл v Челси
Ноттингем Форест v Кристал Пэлас
Тоттенхэм v Лидс
Вест Хэм v Лестер
Вулверхэмптон v Арсенал

Понедельник, 26 декабря

Арсенал v Вест Хэм
Астон Вилла v Ливерпуль
Брентфорд v Тоттенхэм
Челси v Борнмут
Кристал Пэлас v Фулхэм
Эвертон v Вулверхэмптон
Лидс v Манчестер Сити
Лестер v Ньюкасл
Манчестер Юнайтед v Ноттингем Форест
Саутгемптон v Брайтон

Суббота, 31 декабря

Борнмут v Кристал Пэлас
Брайтон v Арсенал
Фулхэм v Саутгемптон
Ливерпуль v Лестер
Манчестер Сити v Эвертон
Ньюкасл v Лидс
Ноттингем Форест v Челси
Тоттенхэм v Астон Вилла
Вест Хэм v Брентфорд
Вулверхэмптон v Манчестер Юнайтед

Понедельник, 2 января

Арсенал v Ньюкасл
Астон Вилла v Вулверхэмптон
Брентфорд v Ливерпуль
Челси v Манчестер Сити
Кристал Пэлас v Тоттенхэм
Эвертон v Брайтон
Лидс v Вест Хэм
Лестер v Фулхэм
Манчестер Юнайтед v Борнмут
Саутгемптон v Ноттингем Форест

Суббота, 14 января

Астон Вилла v Лидс
Брентфорд v Борнмут
Брайтон v Ливерпуль
Челси v Кристал Пэлас
Эвертон v Саутгемптон
Манчестер Юнайтед v Манчестер Сити
Ньюкасл v Фулхэм
Ноттингем Форест v Лестер
Тоттенхэм v Арсенал
Вулверхэмптон v Вест Хэм

Суббота, 21 января

Борнмут v Ноттингем Форест
Арсенал v Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас v Ньюкасл
Фулхэм v Тоттенхэм
Лидс v Брентфорд
Лестер v Брайтон
Ливерпуль v Челси
Манчестер Сити v Вулверхэмптон
Саутгемптон v Астон Вилла
Вест Хэм v Эвертон

Суббота, 4 февраля

Астон Вилла v Лестер
Брентфорд v Саутгемптон
Брайтон v Борнмут
Челси v Фулхэм
Эвертон v Арсенал
Манчестер Юнайтед v Кристал Пэлас
Ньюкасл v Вест Хэм
Ноттингем Форест v Лидс
Тоттенхэм v Манчестер Сити
Вулверхэмптон v Ливерпуль

Суббота, 11 февраля

Борнмут v Ньюкасл
Арсенал v Брентфорд
Кристал Пэлас v Брайтон
Фулхэм v Ноттингем Форест
Лидс v Манчестер Юнайтед
Лестер v Тоттенхэм
Ливерпуль v Эвертон
Манчестер Сити v Астон Вилла
Саутгемптон v Вулверхэмптон
Вест Хэм v Челси

Суббота, 18 февраля

Астон Вилла v Арсенал
Брентфорд v Кристал Пэлас
Брайтон v Фулхэм
Челси v Саутгемптон
Эвертон v Лидс
Манчестер Юнайтед v Лестер
Ньюкасл v Ливерпуль
Ноттингем Форест v Манчестер Сити
Тоттенхэм v Вест Хэм
Вулверхэмптон v Борнмут

Суббота, 25 февраля

Борнмут v Манчестер Сити
Кристал Пэлас v Ливерпуль
Эвертон v Астон Вилла
Фулхэм v Вулверхэмптон
Лидс v Саутгемптон
Лестер v Арсенал
Манчестер Юнайтед v Брентфорд
Ньюкасл v Брайтон
Тоттенхэм v Челси
Вест Хэм v Ноттингем Форест

Суббота, 4 марта

Арсенал v Борнмут
Астон Вилла v Кристал Пэлас
Брентфорд v Фулхэм
Брайтон v Вест Хэм
Челси v Лидс
Ливерпуль v Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити v Ньюкасл
Ноттингем Форест v Эвертон
Саутгемптон v Лестер
Вулверхэмптон v Тоттенхэм

Суббота, 11 марта

Борнмут v Ливерпуль
Кристал Пэлас v Манчестер Сити
Эвертон v Брентфорд
Фулхэм v Арсенал
Лидс v Брайтон
Лестер v Челси
Манчестер Юнайтед v Саутгемптон
Ньюкасл v Вулверхэмптон
Тоттенхэм v Ноттингем Форест
Вест Хэм v Астон Вилла

Суббота, 18 марта

Арсенал v Кристал Пэлас
Астон Вилла v Борнмут
Брентфорд v Лестер
Брайтон v Манчестер Юнайтед
Челси v Эвертон
Ливерпуль v Фулхэм
Манчестер Сити v Вест Хэм
Ноттингем Форест v Ньюкасл
Саутгемптон v Тоттенхэм
Вулверхэмптон v Лидс

Суббота, 1 апреля

Борнмут v Фулхэм
Арсенал v Лидс
Брайтон v Брентфорд
Челси v Астон Вилла
Кристал Пэлас v Лестер
Эвертон v Тоттенхэм
Манчестер Сити v Ливерпуль
Ньюкасл v Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест v Вулверхэмптон
Вест Хэм v Саутгемптон

Суббота, 8 апреля

Астон Вилла v Ноттингем Форест
Брентфорд v Ньюкасл
Фулхэм v Вест Хэм
Лидс v Кристал Пэлас
Лестер v Борнмут
Ливерпуль v Арсенал
Манчестер Юнайтед v Эвертон
Саутгемптон v Манчестер Сити
Тоттенхэм v Брайтон
Вулверхэмптон v Челси

Суббота, 15 апреля

Астон Вилла v Ньюкасл
Челси v Брайтон
Эвертон v Фулхэм
Лидс v Ливерпуль
Манчестер Сити v Лестер
Ноттингем Форест v Манчестер Юнайтед
Саутгемптон v Кристал Пэлас
Тоттенхэм v Борнмут
Вест Хэм v Арсенал
Вулверхэмптон v Брентфорд

Суббота, 22 апреля

Борнмут v Вест Хэм
Арсенал v Саутгемптон
Брентфорд v Астон Вилла
Брайтон v Манчестер Сити
Кристал Пэлас v Эвертон
Фулхэм v Лидс
Лестер v Вулверхэмптон
Ливерпуль v Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед v Челси
Ньюкасл v Тоттенхэм

Вторник, 25 апреля

Эвертон v Ньюкасл
Лидс v Лестер
Ноттингем Форест v Брайтон
Тоттенхэм v Манчестер Юнайтед
Вест Хэм v Ливерпуль
Вулверхэмптон v Кристал Пэлас
Астон Вилла v Фулхэм

Среда, 26 апреля

Челси v Брентфорд
Саутгемптон v Борнмут
Манчестер Сити v Арсенал

Суббота, 29 апреля

Борнмут v Лидс
Арсенал v Челси
Брентфорд v Ноттингем Форест
Брайтон v Вулверхэмптон
Кристал Пэлас v Вест Хэм
Фулхэм v Манчестер Сити
Лестер v Эвертон
Ливерпуль v Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед v Астон Вилла
Ньюкасл v Саутгемптон

Суббота, 6 мая

Борнмут v Челси
Брайтон v Эвертон
Фулхэм v Лестер
Ливерпуль v Брентфорд
Манчестер Сити v Лидс
Ньюкасл v Арсенал
Ноттингем Форест v Саутгемптон
Тоттенхэм v Кристал Пэлас
Вест Хэм v Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон v Астон Вилла

Суббота, 13 мая

Арсенал v Брайтон
Астон Вилла v Тоттенхэм
Брентфорд v Вест Хэм
Челси v Ноттингем Форест
Кристал Пэлас v Борнмут
Эвертон v Манчестер Сити
Лидс v Ньюкасл
Лестер v Ливерпуль
Манчестер Юнайтед v Вулверхэмптон
Саутгемптон v Фулхэм

Суббота, 20 мая

Борнмут v Манчестер Юнайтед
Брайтон v Саутгемптон
Фулхэм v Кристал Пэлас
Ливерпуль v Астон Вилла
Манчестер Сити v Челси
Ньюкасл v Лестер
Ноттингем Форест v Арсенал
Тоттенхэм v Брентфорд
Вест Хэм v Лидс
Вулверхэмптон v Эвертон

Воскресенье, 28 мая

Арсенал v Вулверхэмптон
Астон Вилла v Брайтон
Брентфорд v Манчестер Сити
Челси v Ньюкасл
Кристал Пэлас v Ноттингем Форест
Эвертон v Борнмут
Лидс v Тоттенхэм
Лестер v Вест Хэм
Манчестер Юнайтед v Фулхэм
Саутгемптон v Ливерпуль


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2731

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  1. bmw-e34 16.06.2022 13:16 # bmw-e34
    У колбасы только Сити в гостях на первый круг.
    Прикольно)

    (ответить)

  2. cuckoldsessions 16.06.2022 13:02 # cuckoldsessions
    У Форест начало адовое..

    (ответить)

  3. shakur 16.06.2022 12:53 # shakur
    А теперь, Миша, бери и заполняй расписание
    http://fapl.ru/fixtures/

    (ответить)

  4. gidro-met 16.06.2022 12:51 # gidro-met
    как всегда АРсик начинает. причем в этот раз ожидается УСпешно !

    первый тур - центральный матч -

    ВЕСТ ХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ !

    ну и экзаменация новичка Ньюкасл - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ

    (ответить)

  5. true-manc 16.06.2022 12:21 # true-manc
    е6ля лузерxуйни назначена на:
    > Суббота, 15 октября
    > Суббота, 1 апреля

    Самое главное!

    (ответить)

  6. arsenverim 16.06.2022 12:13 # arsenverim
    Миха, ты сам печатал каждый тур или использовал замену текста?

    (ответить)

  7. slash-lfc 16.06.2022 12:00 # slash-lfc
    КОРОЛИ чемпионы!!!

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