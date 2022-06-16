Премьер-Лига опубликовала расписание на сезон 2022/23

Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание на сезон 2022/23.

Новая кампания возьмет старт вечером в пятницу, 5 августа, когда "Кристал Пэлас" примет на своем поле "Арсенал".



Столь ранее начало сезона объясняется тем, что в ноябре-декабре будет сделана полуторамесячная пауза для проведения Чемпионата Мира в Катаре. По этой же причине завершится кампания аж 28 мая.



Также в первом туре "Ливерпуль" отправится к вернувшемуся в Премьер-Лигу "Фулхэму", "Тоттенхэм" примет "Саутгемптон", "Эвертон" Фрэнка Лэмпарда сразится с "Челси", "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Вест Хэмом". Эрик Тен Хаг начнет свою карьеру в "Манчестер Юнайтед" с домашнего поединка против "Брайтона".



Добавим, ЧМ-2022 стартует 21 ноября и завершится 18 декабря. ФИФА требует от клубов, чтобы те отпустили игроков в сборные к 14 ноября.



Предварительное расписание Премьер-Лиги на сезон 2022/23



Пятница, 5 августа



Кристал Пэлас v Арсенал



Суббота, 6 августа



Фулхэм v Ливерпуль

Борнмут v Астон Вилла

Лидс v Вулверхэмптон

Лестер v Брентфорд

Ньюкасл v Ноттингем Форест

Тоттенхэм v Саутгемптон

Эвертон v Челси



Воскресенье, 7 августа



Манчестер Юнайтед v Брайтон

Вест Хэм v Манчестер Сити



Суббота, 13 августа



Арсенал v Лестер

Астон Вилла v Эвертон

Брентфорд v Манчестер Юнайтед

Брайтон v Ньюкасл

Челси v Тоттенхэм

Ливерпуль v Кристал Пэлас

Манчестер Сити v Борнмут

Ноттингем Форест v Вест Хэм

Саутгемптон v Лидс

Вулверхэмптон v Фулхэм



Суббота, 20 августа



Борнмут v Арсенал

Кристал Пэлас v Астон Вилла

Эвертон v Ноттингем Форест

Фулхэм v Брентфорд

Лидс v Челси

Лестер v Саутгемптон

Манчестер Юнайтед v Ливерпуль

Ньюкасл v Манчестер Сити

Тоттенхэм v Вулверхэмптон

Вест Хэм v Брайтон



Суббота, 27 августа



Арсенал v Фулхэм

Астон Вилла v Вест Хэм

Брентфорд v Эвертон

Брайтон v Лидс

Челси v Лестер

Ливерпуль v Борнмут

Манчестер Сити v Кристал Пэлас

Ноттингем Форест v Тоттенхэм

Саутгемптон v Манчестер Юнайтед

Вулверхэмптон v Ньюкасл



Вторник, 30 августа



Борнмут v Вулверхэмптон

Арсенал v Астон Вилла

Фулхэм v Брайтон

Лидс v Эвертон

Лестер v Манчестер Юнайтед

Вест Хэм v Тоттенхэм

Кристал Пэлас v Брентфорд



Среда, 31 августа



Саутгемптон v Челси

Ливерпуль v Ньюкасл

Манчестер Сити v Ноттингем Форест



Суббота, 3 сентября



Астон Вилла v Манчестер Сити

Брентфорд v Лидс

Брайтон v Лестер

Челси v Вест Хэм

Эвертон v Ливерпуль

Манчестер Юнайтед v Арсенал

Ньюкасл v Кристал Пэлас

Ноттингем Форест v Борнмут

Тоттенхэм v Фулхэм

Вулверхэмптон v Саутгемптон



Суббота, 10 сентября



Борнмут v Брайтон

Арсенал v Эвертон

Кристал Пэлас v Манчестер Юнайтед

Фулхэм v Челси

Лидс v Ноттингем Форест

Лестер v Астон Вилла

Ливерпуль v Вулверхэмптон

Манчестер Сити v Тоттенхэм

Саутгемптон v Брентфорд

Вест Хэм v Ньюкасл



Суббота, 17 сентября



Астон Вилла v Саутгемптон

Брентфорд v Арсенал

Брайтон v Кристал Пэлас

Челси v Ливерпуль

Эвертон v Вест Хэм

Манчестер Юнайтед v Лидс

Ньюкасл v Борнмут

Ноттингем Форест v Фулхэм

Тоттенхэм v Лестер

Вулверхэмптон v Манчестер Сити



Суббота, 1 октября



Борнмут v Брентфорд

Арсенал v Тоттенхэм

Кристал Пэлас v Челси

Фулхэм v Ньюкасл

Лидс v Астон Вилла

Лестер v Ноттингем Форест

Ливерпуль v Брайтон

Манчестер Сити v Манчестер Юнайтед

Саутгемптон v Эвертон

Вест Хэм v Вулверхэмптон



Суббота, 8 октября



Борнмут v Лестер

Арсенал v Ливерпуль

Брайтон v Тоттенхэм

Челси v Вулверхэмптон

Кристал Пэлас v Лидс

Эвертон v Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити v Саутгемптон

Ньюкасл v Брентфорд

Ноттингем Форест v Астон Вилла

Вест Хэм v Фулхэм



Суббота, 15 октября



Астон Вилла v Челси

Брентфорд v Брайтон

Фулхэм v Борнмут

Лидс v Арсенал

Лестер v Кристал Пэлас

Ливерпуль v Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед v Ньюкасл

Саутгемптон v Вест Хэм

Тоттенхэм v Эвертон

Вулверхэмптон v Ноттингем Форест



Вторник, 18 октября



Борнмут v Саутгемптон

Арсенал v Манчестер Сити

Брентфорд v Челси

Брайтон v Ноттингем Форест

Фулхэм v Астон Вилла

Лестер v Лидс

Кристал Пэлас v Вулверхэмптон



Среда, 19 октября



Ньюкасл v Эвертон

Ливерпуль v Вест Хэм

Манчестер Юнайтед v Тоттенхэм



Суббота, 22 октября



Астон Вилла v Брентфорд

Челси v Манчестер Юнайтед

Эвертон v Кристал Пэлас

Лидс v Фулхэм

Манчестер Сити v Брайтон

Ноттингем Форест v Ливерпуль

Саутгемптон v Арсенал

Тоттенхэм v Ньюкасл

Вест Хэм v Борнмут

Вулверхэмптон v Лестер



Суббота, 29 октября



Борнмут v Тоттенхэм

Арсенал v Ноттингем Форест

Брентфорд v Вулверхэмптон

Брайтон v Челси

Кристал Пэлас v Саутгемптон

Фулхэм v Эвертон

Лестер v Манчестер Сити

Ливерпуль v Лидс

Манчестер Юнайтед v Вест Хэм

Ньюкасл v Астон Вилла



Суббота, 5 ноября



Астон Вилла v Манчестер Юнайтед

Челси v Арсенал

Эвертон v Лестер

Лидс v Борнмут

Манчестер Сити v Фулхэм

Ноттингем Форест v Брентфорд

Саутгемптон v Ньюкасл

Тоттенхэм v Ливерпуль

Вест Хэм v Кристал Пэлас

Вулверхэмптон v Брайтон



Суббота, 12 ноября



Борнмут v Эвертон

Брайтон v Астон Вилла

Фулхэм v Манчестер Юнайтед

Ливерпуль v Саутгемптон

Манчестер Сити v Брентфорд

Ньюкасл v Челси

Ноттингем Форест v Кристал Пэлас

Тоттенхэм v Лидс

Вест Хэм v Лестер

Вулверхэмптон v Арсенал



Понедельник, 26 декабря



Арсенал v Вест Хэм

Астон Вилла v Ливерпуль

Брентфорд v Тоттенхэм

Челси v Борнмут

Кристал Пэлас v Фулхэм

Эвертон v Вулверхэмптон

Лидс v Манчестер Сити

Лестер v Ньюкасл

Манчестер Юнайтед v Ноттингем Форест

Саутгемптон v Брайтон



Суббота, 31 декабря



Борнмут v Кристал Пэлас

Брайтон v Арсенал

Фулхэм v Саутгемптон

Ливерпуль v Лестер

Манчестер Сити v Эвертон

Ньюкасл v Лидс

Ноттингем Форест v Челси

Тоттенхэм v Астон Вилла

Вест Хэм v Брентфорд

Вулверхэмптон v Манчестер Юнайтед



Понедельник, 2 января



Арсенал v Ньюкасл

Астон Вилла v Вулверхэмптон

Брентфорд v Ливерпуль

Челси v Манчестер Сити

Кристал Пэлас v Тоттенхэм

Эвертон v Брайтон

Лидс v Вест Хэм

Лестер v Фулхэм

Манчестер Юнайтед v Борнмут

Саутгемптон v Ноттингем Форест



Суббота, 14 января



Астон Вилла v Лидс

Брентфорд v Борнмут

Брайтон v Ливерпуль

Челси v Кристал Пэлас

Эвертон v Саутгемптон

Манчестер Юнайтед v Манчестер Сити

Ньюкасл v Фулхэм

Ноттингем Форест v Лестер

Тоттенхэм v Арсенал

Вулверхэмптон v Вест Хэм



Суббота, 21 января



Борнмут v Ноттингем Форест

Арсенал v Манчестер Юнайтед

Кристал Пэлас v Ньюкасл

Фулхэм v Тоттенхэм

Лидс v Брентфорд

Лестер v Брайтон

Ливерпуль v Челси

Манчестер Сити v Вулверхэмптон

Саутгемптон v Астон Вилла

Вест Хэм v Эвертон



Суббота, 4 февраля



Астон Вилла v Лестер

Брентфорд v Саутгемптон

Брайтон v Борнмут

Челси v Фулхэм

Эвертон v Арсенал

Манчестер Юнайтед v Кристал Пэлас

Ньюкасл v Вест Хэм

Ноттингем Форест v Лидс

Тоттенхэм v Манчестер Сити

Вулверхэмптон v Ливерпуль



Суббота, 11 февраля



Борнмут v Ньюкасл

Арсенал v Брентфорд

Кристал Пэлас v Брайтон

Фулхэм v Ноттингем Форест

Лидс v Манчестер Юнайтед

Лестер v Тоттенхэм

Ливерпуль v Эвертон

Манчестер Сити v Астон Вилла

Саутгемптон v Вулверхэмптон

Вест Хэм v Челси



Суббота, 18 февраля



Астон Вилла v Арсенал

Брентфорд v Кристал Пэлас

Брайтон v Фулхэм

Челси v Саутгемптон

Эвертон v Лидс

Манчестер Юнайтед v Лестер

Ньюкасл v Ливерпуль

Ноттингем Форест v Манчестер Сити

Тоттенхэм v Вест Хэм

Вулверхэмптон v Борнмут



Суббота, 25 февраля



Борнмут v Манчестер Сити

Кристал Пэлас v Ливерпуль

Эвертон v Астон Вилла

Фулхэм v Вулверхэмптон

Лидс v Саутгемптон

Лестер v Арсенал

Манчестер Юнайтед v Брентфорд

Ньюкасл v Брайтон

Тоттенхэм v Челси

Вест Хэм v Ноттингем Форест



Суббота, 4 марта



Арсенал v Борнмут

Астон Вилла v Кристал Пэлас

Брентфорд v Фулхэм

Брайтон v Вест Хэм

Челси v Лидс

Ливерпуль v Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити v Ньюкасл

Ноттингем Форест v Эвертон

Саутгемптон v Лестер

Вулверхэмптон v Тоттенхэм



Суббота, 11 марта



Борнмут v Ливерпуль

Кристал Пэлас v Манчестер Сити

Эвертон v Брентфорд

Фулхэм v Арсенал

Лидс v Брайтон

Лестер v Челси

Манчестер Юнайтед v Саутгемптон

Ньюкасл v Вулверхэмптон

Тоттенхэм v Ноттингем Форест

Вест Хэм v Астон Вилла



Суббота, 18 марта



Арсенал v Кристал Пэлас

Астон Вилла v Борнмут

Брентфорд v Лестер

Брайтон v Манчестер Юнайтед

Челси v Эвертон

Ливерпуль v Фулхэм

Манчестер Сити v Вест Хэм

Ноттингем Форест v Ньюкасл

Саутгемптон v Тоттенхэм

Вулверхэмптон v Лидс



Суббота, 1 апреля



Борнмут v Фулхэм

Арсенал v Лидс

Брайтон v Брентфорд

Челси v Астон Вилла

Кристал Пэлас v Лестер

Эвертон v Тоттенхэм

Манчестер Сити v Ливерпуль

Ньюкасл v Манчестер Юнайтед

Ноттингем Форест v Вулверхэмптон

Вест Хэм v Саутгемптон



Суббота, 8 апреля



Астон Вилла v Ноттингем Форест

Брентфорд v Ньюкасл

Фулхэм v Вест Хэм

Лидс v Кристал Пэлас

Лестер v Борнмут

Ливерпуль v Арсенал

Манчестер Юнайтед v Эвертон

Саутгемптон v Манчестер Сити

Тоттенхэм v Брайтон

Вулверхэмптон v Челси



Суббота, 15 апреля



Астон Вилла v Ньюкасл

Челси v Брайтон

Эвертон v Фулхэм

Лидс v Ливерпуль

Манчестер Сити v Лестер

Ноттингем Форест v Манчестер Юнайтед

Саутгемптон v Кристал Пэлас

Тоттенхэм v Борнмут

Вест Хэм v Арсенал

Вулверхэмптон v Брентфорд



Суббота, 22 апреля



Борнмут v Вест Хэм

Арсенал v Саутгемптон

Брентфорд v Астон Вилла

Брайтон v Манчестер Сити

Кристал Пэлас v Эвертон

Фулхэм v Лидс

Лестер v Вулверхэмптон

Ливерпуль v Ноттингем Форест

Манчестер Юнайтед v Челси

Ньюкасл v Тоттенхэм



Вторник, 25 апреля



Эвертон v Ньюкасл

Лидс v Лестер

Ноттингем Форест v Брайтон

Тоттенхэм v Манчестер Юнайтед

Вест Хэм v Ливерпуль

Вулверхэмптон v Кристал Пэлас

Астон Вилла v Фулхэм



Среда, 26 апреля



Челси v Брентфорд

Саутгемптон v Борнмут

Манчестер Сити v Арсенал



Суббота, 29 апреля



Борнмут v Лидс

Арсенал v Челси

Брентфорд v Ноттингем Форест

Брайтон v Вулверхэмптон

Кристал Пэлас v Вест Хэм

Фулхэм v Манчестер Сити

Лестер v Эвертон

Ливерпуль v Тоттенхэм

Манчестер Юнайтед v Астон Вилла

Ньюкасл v Саутгемптон



Суббота, 6 мая



Борнмут v Челси

Брайтон v Эвертон

Фулхэм v Лестер

Ливерпуль v Брентфорд

Манчестер Сити v Лидс

Ньюкасл v Арсенал

Ноттингем Форест v Саутгемптон

Тоттенхэм v Кристал Пэлас

Вест Хэм v Манчестер Юнайтед

Вулверхэмптон v Астон Вилла



Суббота, 13 мая



Арсенал v Брайтон

Астон Вилла v Тоттенхэм

Брентфорд v Вест Хэм

Челси v Ноттингем Форест

Кристал Пэлас v Борнмут

Эвертон v Манчестер Сити

Лидс v Ньюкасл

Лестер v Ливерпуль

Манчестер Юнайтед v Вулверхэмптон

Саутгемптон v Фулхэм



Суббота, 20 мая



Борнмут v Манчестер Юнайтед

Брайтон v Саутгемптон

Фулхэм v Кристал Пэлас

Ливерпуль v Астон Вилла

Манчестер Сити v Челси

Ньюкасл v Лестер

Ноттингем Форест v Арсенал

Тоттенхэм v Брентфорд

Вест Хэм v Лидс

Вулверхэмптон v Эвертон



Воскресенье, 28 мая



Арсенал v Вулверхэмптон

Астон Вилла v Брайтон

Брентфорд v Манчестер Сити

Челси v Ньюкасл

Кристал Пэлас v Ноттингем Форест

Эвертон v Борнмут

Лидс v Тоттенхэм

Лестер v Вест Хэм

Манчестер Юнайтед v Фулхэм

Саутгемптон v Ливерпуль