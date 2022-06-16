Представлен новый мяч Премьер-Лиги на сезон 2022/23

Новый мяч Премьер-Лиги на сезон 2022/23 Премьер-Лига представила новый официальный мяч от Nike на сезон 2022/23.

Как и в двух предыдущих сезонах, этот все тот же мяч модели Nike Flight, выполненный по технологии AerowSculpt. Эта технология делает полет снаряда более предсказуемым и правдивым.

Главное и единственное отличие — в дизайне. Компания Nike использовала те же цвета, что присутствовали на их первом мяче для Премьер-Лиги в 1992 году.

Продажи нового мяча Премьер-Лиги на следующий сезон стартуют 15 июля.

Новый мяч Премьер-Лиги на сезон 2022/23

Новый мяч Премьер-Лиги на сезон 2022/23


Метки Nike, Премьер-Лига, фото

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 495

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. barmaglotik 16.06.2022 11:52 # barmaglotik
    Сдается мне, что траектория полета мяча, напротив, МЕНЕЕ предсказуемая. В этих целях его поверхность испещрена "бороздами"

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: