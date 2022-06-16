Представлен новый мяч Премьер-Лиги на сезон 2022/23

Премьер-Лига представила новый официальный мяч от Nike на сезон 2022/23.

Как и в двух предыдущих сезонах, этот все тот же мяч модели Nike Flight, выполненный по технологии AerowSculpt. Эта технология делает полет снаряда более предсказуемым и правдивым.



Главное и единственное отличие — в дизайне. Компания Nike использовала те же цвета, что присутствовали на их первом мяче для Премьер-Лиги в 1992 году.



Продажи нового мяча Премьер-Лиги на следующий сезон стартуют 15 июля.







