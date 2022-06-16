Представлен новый мяч Премьер-Лиги на сезон 2022/23
Премьер-Лига представила новый официальный мяч от Nike на сезон 2022/23.
Как и в двух предыдущих сезонах, этот все тот же мяч модели Nike Flight, выполненный по технологии AerowSculpt. Эта технология делает полет снаряда более предсказуемым и правдивым.
Главное и единственное отличие — в дизайне. Компания Nike использовала те же цвета, что присутствовали на их первом мяче для Премьер-Лиги в 1992 году.
Продажи нового мяча Премьер-Лиги на следующий сезон стартуют 15 июля.
16.06.2022 11:00
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Сдается мне, что траектория полета мяча, напротив, МЕНЕЕ предсказуемая. В этих целях его поверхность испещрена "бороздами"
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