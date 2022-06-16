Торрейра возвращается из "Фиорентины", но в "Арсенале" не задержится

Полузащитник Лукас Торрейра не смог заслужить постоянный контракт в "Фиорентине", но в "Арсенале" все равно не задержится.

Сезон 2021/22 Торрейра провел в "Фиорентине" на правах аренды, отметившись 26 появлениями в стартовом составе и забив пять голов в рамках Серии А.



Однако "Фиорентина" решила не пользоваться своей опцией по выкупу Лукаса за 13 миллионов фунтов, а договориться с "Арсеналом" на меньшую сумму не смогла.



Тем не менее, Evening Standard, не ожидает, что 26-летний уругваец будет частью команды Микеля Артеты в новом сезоне.



У Торрейры остается только один год по контракту, и "канониры" надеются найти покупателя на Лукаса этим летом. Сам же игрок не хочет второго шанса на "Эмирейтс" и предпочитает вернуться в Италию.