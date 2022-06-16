Торрейра возвращается из "Фиорентины", но в "Арсенале" не задержится

Лукас Торрейра Полузащитник Лукас Торрейра не смог заслужить постоянный контракт в "Фиорентине", но в "Арсенале" все равно не задержится.

Сезон 2021/22 Торрейра провел в "Фиорентине" на правах аренды, отметившись 26 появлениями в стартовом составе и забив пять голов в рамках Серии А.

Однако "Фиорентина" решила не пользоваться своей опцией по выкупу Лукаса за 13 миллионов фунтов, а договориться с "Арсеналом" на меньшую сумму не смогла.

Тем не менее, Evening Standard, не ожидает, что 26-летний уругваец будет частью команды Микеля Артеты в новом сезоне.

У Торрейры остается только один год по контракту, и "канониры" надеются найти покупателя на Лукаса этим летом. Сам же игрок не хочет второго шанса на "Эмирейтс" и предпочитает вернуться в Италию.


Метки Арсенал, Торрейра, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2022 10:00

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  1. mixmaster 16.06.2022 10:06 # mixmaster
    помню тоттеншиту классный гол положил

    https://www.youtube.com/watch?v=xHOxszlibPE

    (ответить)

  2. chelsea88 16.06.2022 10:04 # chelsea88
    Сам же игрок не хочет второго шанса на "Эмирейтс"
    Источник: http://fapl.ru/posts/93797

    Ну это неудивительно, кто же захочет играть в этом никчёмном гейклубе.

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