Торрейра возвращается из "Фиорентины", но в "Арсенале" не задержится
Полузащитник Лукас Торрейра не смог заслужить постоянный контракт в "Фиорентине", но в "Арсенале" все равно не задержится.
Сезон 2021/22 Торрейра провел в "Фиорентине" на правах аренды, отметившись 26 появлениями в стартовом составе и забив пять голов в рамках Серии А.
Однако "Фиорентина" решила не пользоваться своей опцией по выкупу Лукаса за 13 миллионов фунтов, а договориться с "Арсеналом" на меньшую сумму не смогла.
Тем не менее, Evening Standard, не ожидает, что 26-летний уругваец будет частью команды Микеля Артеты в новом сезоне.
У Торрейры остается только один год по контракту, и "канониры" надеются найти покупателя на Лукаса этим летом. Сам же игрок не хочет второго шанса на "Эмирейтс" и предпочитает вернуться в Италию.
16.06.2022 10:00
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помню тоттеншиту классный гол положил
https://www.youtube.com/watch?v=xHOxszlibPE
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Сам же игрок не хочет второго шанса на "Эмирейтс"
Источник: http://fapl.ru/posts/93797
Ну это неудивительно, кто же захочет играть в этом никчёмном гейклубе.
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