"Вест Хэм" нацелился на Уорд-Проуза

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заинтересован в приобретении полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.

27-летний Уорд-Проуз был одним из самых стабильных игроков "Саутгемптона" в последние сезоны, своим трудолюбием и своим мастерством исполнения стандартов проложив себе дорогу в сборную Англии.



Как сообщает Daily Mirror, теперь Джеймс стал целью для "молотобойцев", которые находятся в поисках усилия центра поля в свете ухода на пенсию Марка Нобла и сомнений насчет будущего Томаша Соучека.



Отметим, что в предыдущие недели Уорд-Проуза, забившего 10 голов и отдавшего пять результативных передач в минувшем сезоне Премьер-Лиги, также сватали в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".