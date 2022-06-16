"Вест Хэм" нацелился на Уорд-Проуза
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заинтересован в приобретении полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.
27-летний Уорд-Проуз был одним из самых стабильных игроков "Саутгемптона" в последние сезоны, своим трудолюбием и своим мастерством исполнения стандартов проложив себе дорогу в сборную Англии.
Как сообщает Daily Mirror, теперь Джеймс стал целью для "молотобойцев", которые находятся в поисках усилия центра поля в свете ухода на пенсию Марка Нобла и сомнений насчет будущего Томаша Соучека.
Отметим, что в предыдущие недели Уорд-Проуза, забившего 10 голов и отдавшего пять результативных передач в минувшем сезоне Премьер-Лиги, также сватали в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".
16.06.2022 09:00
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Последние комментарии:
Ньюкасл
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для супертопа хз как, а вот ТТХ или Арсенал усилил бы точно. правда есть мнение, что свою карьеру продолжит в святых и там ее и закончит
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ВХЮ или Ньюкасл - самое то.
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