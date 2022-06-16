Владельцы "Сити" близки к покупке "Палермо"
Владельцы "Манчестер Сити" близки к покупке итальянского клуба "Палермо".
По информации Sky Sport Italia, консорциум City Football Group ведет переговоры насчет "Палермо" с апреля, и сейчас сделка практически согласована.
Представители CFG уже вылетели в Милан, чтобы встретиться с президентом "Палермо" Дарио Мирри и уладить последние детали.
"Палермо" предстоит стать 11-м клубом в портфолио CFG. Ожидается, что официальное подтверждение этому поступит в ближайшие дни.
"Палермо" трижды финишировал на пятом месте в Серии А с 2006 по 2010 год, в 2009 пережив банкротство. Клуб бы отправлен в третий итальянский дивизион, откуда повысился до второго по итогам сезона 2021/22.
16.06.2022 08:00
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Последние комментарии:
Прям соберают флаг лгбт
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Пизда футболу…
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КОРОЛИ!!!
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подскажите как регулируются матчи когда владелец обоих команд один, как с рб лейпциг и зальцбург, челси и витесс. просто, есть ли смысл пытаться выиграть лч с палермо, если нольсити так и не выиграет
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КОРОЛИ!!!
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