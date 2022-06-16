Владельцы "Сити" близки к покупке "Палермо"

Пауло Дибала в Палермо Владельцы "Манчестер Сити" близки к покупке итальянского клуба "Палермо".

По информации Sky Sport Italia, консорциум City Football Group ведет переговоры насчет "Палермо" с апреля, и сейчас сделка практически согласована.

Представители CFG уже вылетели в Милан, чтобы встретиться с президентом "Палермо" Дарио Мирри и уладить последние детали.

"Палермо" предстоит стать 11-м клубом в портфолио CFG. Ожидается, что официальное подтверждение этому поступит в ближайшие дни.

"Палермо" трижды финишировал на пятом месте в Серии А с 2006 по 2010 год, в 2009 пережив банкротство. Клуб бы отправлен в третий итальянский дивизион, откуда повысился до второго по итогам сезона 2021/22.


Метки City Football Group, Манчестер Сити, Палермо

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2022 08:00

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  1. chr1s8rown 16.06.2022 08:44 # chr1s8rown
    Прям соберают флаг лгбт

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  2. bangladesh 16.06.2022 08:43 # bangladesh
    Пизда футболу…

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  3. mancityman 16.06.2022 08:13 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. tursa 16.06.2022 08:13 # tursa
    подскажите как регулируются матчи когда владелец обоих команд один, как с рб лейпциг и зальцбург, челси и витесс. просто, есть ли смысл пытаться выиграть лч с палермо, если нольсити так и не выиграет

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  5. true-manc 16.06.2022 08:00 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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