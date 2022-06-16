Владельцы "Сити" близки к покупке "Палермо"

Владельцы "Манчестер Сити" близки к покупке итальянского клуба "Палермо".

По информации Sky Sport Italia, консорциум City Football Group ведет переговоры насчет "Палермо" с апреля, и сейчас сделка практически согласована.



Представители CFG уже вылетели в Милан, чтобы встретиться с президентом "Палермо" Дарио Мирри и уладить последние детали.



"Палермо" предстоит стать 11-м клубом в портфолио CFG. Ожидается, что официальное подтверждение этому поступит в ближайшие дни.



"Палермо" трижды финишировал на пятом месте в Серии А с 2006 по 2010 год, в 2009 пережив банкротство. Клуб бы отправлен в третий итальянский дивизион, откуда повысился до второго по итогам сезона 2021/22.