Светская хроника за четверг

Калвин Филлипс попросился в "Манчестер Сити". Жюль Кунде предпочитает "Барселону", а не "Челси". "Ноттингем Форест" согласовал аренду Дина Хендерсона. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс сообщил своему клубу, что хочет перейти в "Манчестер Сити". (Football Insider)



В "Сити" уверены, что сумма в 45-50 миллионов фунтов убедит "Лидс" продать Филлипса. (The Athletic)



Защитник "Севильи" Жюль Кунде готов отвергнуть "Челси" ради перехода в "Барселону". (Mundo Deportivo)



"Ювентус" может предложить своего защитника Мериха Демирала в обмен на полузащитника "Челси" Жоржиньо. (Calciomercato)



Представители полузащитника "Юнайтед" Поля Погба обсуждают заключительные детали четырехлетнего контракта с "Ювентусом". (Sky Sports)



Погба дал устное согласие на переход в "Ювентус" и подпишет контракт в начале следующего месяца. (The Guardian)



"Арсенал" и "Юнайтед" присоединились к числу претендентов на полузащитника "Порту" Витинью, который доступен для трансфера за 34 млн. фунтов. (Record)



"Юнайтед" — фаворит в борьбе за Витинью. (A Bola)



"Порту" отклонил предложение неназванного клуба о покупке Витиньи. (Daily Express)



"Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" находятся среди клубов, проявляющих интерес к 32-летнему вингеру Гарету Бэйлу, покидающему "Реал". (The Sun)



"Эвертон" подписал Джеймса Тарковски, но объявит об этом только в июле, когда истечет контракт защитника с "Бернли". (Liverpool Echo)



"Ноттингем Форест" согласовал аренду голкипера "Юнайтед" Дина Хендерсона с опцией выкупа за 20 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Форест" планирует потратить 100 млн. фунтов на трансферы этим летом. (The Times)



"Ньюкасл" продолжает переговоры о покупке защитника "Лилля" Свена Ботмана. (BBC)



"Вест Хэм" опасается, что "Ньюкасл" попытается перехватить защитника "Ренна" Найефа Агерда. (Daily Mail)



Другое



10 юниоров из Премьер-Лиги, включая двух англичан, вошли в шорт-лист из 100 номинантов на награду Golden Boy-2022. (The Sun)



Спустя 12 месяцев после своего перехода из "Ливерпуля" в ПСЖ полузащитник Джорджиньо Вейналдум получил награду как главному провалу в Лиге 1. (Daily Star)



61 процент фанатов выступает за увольнение Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии. (The Sun)



Полузащитник "Эвертона" Деле Алли отдыхает с новой подружкой на яхте близ Капри. (The Sun)



Во время медобследования в "Сити" нападающий Эрлинг Холанд с удивлением узнал, что вырос почти на один сантиметр. (The Sun)