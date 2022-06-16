Светская хроника за четверг
Калвин Филлипс попросился в "Манчестер Сити". Жюль Кунде предпочитает "Барселону", а не "Челси". "Ноттингем Форест" согласовал аренду Дина Хендерсона. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс сообщил своему клубу, что хочет перейти в "Манчестер Сити". (Football Insider)
В "Сити" уверены, что сумма в 45-50 миллионов фунтов убедит "Лидс" продать Филлипса. (The Athletic)
Защитник "Севильи" Жюль Кунде готов отвергнуть "Челси" ради перехода в "Барселону". (Mundo Deportivo)
"Ювентус" может предложить своего защитника Мериха Демирала в обмен на полузащитника "Челси" Жоржиньо. (Calciomercato)
Представители полузащитника "Юнайтед" Поля Погба обсуждают заключительные детали четырехлетнего контракта с "Ювентусом". (Sky Sports)
Погба дал устное согласие на переход в "Ювентус" и подпишет контракт в начале следующего месяца. (The Guardian)
"Арсенал" и "Юнайтед" присоединились к числу претендентов на полузащитника "Порту" Витинью, который доступен для трансфера за 34 млн. фунтов. (Record)
"Юнайтед" — фаворит в борьбе за Витинью. (A Bola)
"Порту" отклонил предложение неназванного клуба о покупке Витиньи. (Daily Express)
"Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" находятся среди клубов, проявляющих интерес к 32-летнему вингеру Гарету Бэйлу, покидающему "Реал". (The Sun)
"Эвертон" подписал Джеймса Тарковски, но объявит об этом только в июле, когда истечет контракт защитника с "Бернли". (Liverpool Echo)
"Ноттингем Форест" согласовал аренду голкипера "Юнайтед" Дина Хендерсона с опцией выкупа за 20 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Форест" планирует потратить 100 млн. фунтов на трансферы этим летом. (The Times)
"Ньюкасл" продолжает переговоры о покупке защитника "Лилля" Свена Ботмана. (BBC)
"Вест Хэм" опасается, что "Ньюкасл" попытается перехватить защитника "Ренна" Найефа Агерда. (Daily Mail)
Другое
10 юниоров из Премьер-Лиги, включая двух англичан, вошли в шорт-лист из 100 номинантов на награду Golden Boy-2022. (The Sun)
Спустя 12 месяцев после своего перехода из "Ливерпуля" в ПСЖ полузащитник Джорджиньо Вейналдум получил награду как главному провалу в Лиге 1. (Daily Star)
61 процент фанатов выступает за увольнение Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии. (The Sun)
Полузащитник "Эвертона" Деле Алли отдыхает с новой подружкой на яхте близ Капри. (The Sun)
Во время медобследования в "Сити" нападающий Эрлинг Холанд с удивлением узнал, что вырос почти на один сантиметр. (The Sun)
16.06.2022 06:00
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Последние комментарии:
Искандерчик, не забывай, что относилось к русским в то время, относилось и к предкам большой части людей, проживающих на территории сегодняшней Украины и в том числе воюющих против войск РФ. Так что снова проеб. Лох - твоЯтаоя судьба, смирись. Читай лучше книжки.
(ответить)
Брат искандер, ты давай там поаккуратней, слишком жоска.
Мне кажется ты в шаге от военного преступления.
(ответить)
Те феликие кацапы, которыми все мелкие кацапы кичаться, о кацапии и кацапском народе.
Изумительно.
(ответить)
Вся Россия – страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них – собачья: бьют их – они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают – они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками. - А. П. Чехов
(ответить)
Русский человек большая свинья. Если спросить, почему он не ест мяса и рыбы, то он оправдывается отсутствием привоза, путей сообщения и т.п., а водка между тем есть даже в самых глухих деревнях и в количестве, каком угодно».
«Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трихины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед.» - А. П. Чехов
(ответить)
Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин
(ответить)
Русская женщина, по самому складу ее воспитания и жизни, слишком легко мирится с участью приживалки…»
«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют…»
«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».
«Самые плохие законы — в России, но этот недостаток компенсируется тем, что их никто не выполняет».
«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления».
«У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
(ответить)
Кунде поссал Лукаку поссал кто следующий поссыт? Цхаха
(ответить)
Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные".
- А. Солженицин
(ответить)
Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве.
-- Иван Тургенев
(ответить)
Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю... о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...».
- Толстой А.К. Из письма другу Б. М. Маркевичу 26 апреля 1869 года. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - М., 1964
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Мера преданности Родине – в доносительстве спецслужбам.»
«…Мера пресмыкания перед властью – как мера преданности стране.»
– И.А.Ильин, русский философ, из статьи «Советский Союз – не Россия», 1947 г.
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Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли». (The people who are indifferent to the least of obligations, to the least of fairness, to the least of truth... the people who do not recognise human dignity, who entirely defy a free man and a free thought.) - Александр Пушкин
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«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека — он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
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В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное"
- Карл Густав Юнг в одном из интервью.
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Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and obliterate, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
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Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.)
- Иван Тургенев
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Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.)
- Михаил Булгаков
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"Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества"
- И.С. Шмелёв.
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