Премьер-Лига ужесточила правила по переносу матчей

Премьер-Лига ужесточила правила для клубов касательно переноса матчей из-за дефицита доступных игроков.

Сезон 2021/22 был отмечен множеством отложенных матчей из-за того, что ввиду вспышек коронавируса команды просто не могли набрать минимально необходимого количества игроков.



Некоторые команды подвергались критике из-за того, что они злоупотребляют этой возможностью, маскируя свои кадровые проблемы, связанные с травмами и дисквалификациями.



Отныне будет по-другому. В заявлении Премьер-Лиги говорится, что для переноса матча будут требоваться "по-настоящему исключительные" обстоятельства.



Премьер-Лига обяжет команды предпринять "все разумные шаги", прежде чем обращаться с просьбой по переносу матча.



Если предыдущие правила подразумевали под минимально необходимым количеством игроков для проведения командой матча 13 полевых и одного голкипера, то теперь это будет 10+1, а отсутствие каждого футболиста придется обосновывать.