Тебас объяснил свои претензии к "Сити" и ПСЖ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил свои претензии к "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Ранее в среду стало известно, что Ла Лига подала официальную жалобу в УЕФА, заподозрив "Сити" и ПСЖ в нарушениях правил финансового фейр-плей.



Эти нарушения мерещатся Тебасу в переходе Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" в "Сити" и в подписании Килианом Мбаппе нового роскошного контракта с ПСЖ.



"Должно быть, "Сити" кое-что сделал, потому что Холанд просил у клубов больше, нежели выплаченные за него 60 миллионов (евро)".



"ПСЖ завершит год с убытком в 200 миллионов. Они уже и так ушли в минус на 300 миллионов... И при этом они берут и переподписывают Мбаппе на таких условиях. Должно быть, они сжульничали. Я не знаю, провели они эти дополнительные деньги через французское окружение или через завышение спонсорских контрактов, на чем их уже ловили", — сообщил Тебас Marca.