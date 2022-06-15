Тебас объяснил свои претензии к "Сити" и ПСЖ
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил свои претензии к "Манчестер Сити" и ПСЖ.
Ранее в среду стало известно, что Ла Лига подала официальную жалобу в УЕФА, заподозрив "Сити" и ПСЖ в нарушениях правил финансового фейр-плей.
Эти нарушения мерещатся Тебасу в переходе Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" в "Сити" и в подписании Килианом Мбаппе нового роскошного контракта с ПСЖ.
"Должно быть, "Сити" кое-что сделал, потому что Холанд просил у клубов больше, нежели выплаченные за него 60 миллионов (евро)".
"ПСЖ завершит год с убытком в 200 миллионов. Они уже и так ушли в минус на 300 миллионов... И при этом они берут и переподписывают Мбаппе на таких условиях. Должно быть, они сжульничали. Я не знаю, провели они эти дополнительные деньги через французское окружение или через завышение спонсорских контрактов, на чем их уже ловили", — сообщил Тебас Marca.
15.06.2022 23:00
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Да всем пое6ать.
Все знают что мс и псж не чистые клубы.
Какой толк в этих высерах.
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