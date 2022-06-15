Премьер-Лига изменит график праздничного периода в сезоне 2022/23

В сезоне Премьер-Лиги 2022/23 не будет тура между Boxing Day (26 декабря) и кануном Нового года.

Напомним, посреди следующего сезона состоится Чемпионат Мира в Катаре. Финал международного соревнования будет сыгран в Дохе 18 декабря.



Опасаясь за состояние игроков после возвращения из сборных, Премьер-Лига решила скорректировать график матчей насыщенного праздничного периода.



Уже завтра, 16 июня, Премьер-Лига опубликует предварительное расписание на сезон 2022/23, и особенностью этого расписания будет отсутствие тура, который обычно планируется на 28 декабря, сообщает The Telegraph.



При этом командам по-прежнему предстоит сыграть на Boxing Day, в канун Нового года и затем 2 января в рамках Премьер-Лиги. А на уикенд 7-8 января запланированы матчи Кубка Англии.