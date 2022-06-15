"Арсенал" раньше всех в Премьер-Лиге начнет предсезонную подготовку

"Арсенал" собирается начать предсезонную подготовку менее чем через две недели.

Сезон 2021/22 завершился неудачно для "канониров", которым слегка не хватило силенок, чтобы удержаться на четвертом месте в Премьер-Лиге и вернуться в Лигу Чемпионов.



Новая кампания будет сложной — не только из-за Чемпионата Мира посередине, но и из-за того, что по четвергам "Арсеналу" предстоит играть в Лиге Европы.



Подготовку к этой кампании, как сообщает Daily Mail, главный тренер "Арсенала" Микель Артета намерен начать уже 27 июня. Таким образом, следующая неделя будет последней неделей каникул для лондонской команды.



Дополнительные дни отдыха получат лишь те игроки, которые в июне выступали за свои сборные.