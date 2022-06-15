"Челси" по-прежнему собиарается купить Кунде, несмотря на травму
"Челси" по-прежнему собирается купить Жюля Кунде, несмотря на травму защитника "Севильи".
Получив травму в матче за сборную Франции в минувший понедельник, уже во вторник Кунде перенес операцию на паховой области.
Сразу же появились слухи, что теперь "Челси" может отказаться от приобретения Жюля, оцениваемого в 50 миллионов фунтов.
Однако Evening Standard уверяет, что намерения "синих" в отношении 23-летнего француза неизменны, а хирургическая процедура была, скорее, плановой.
Ожидается, что Кунде вернется в строй в течение месяца или около того, а значит будет готов к старту нового сезона.
15.06.2022 20:00
Просмотров: 358
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну, потому что больше никого не могут
(ответить)
да, видно что собиарается
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий