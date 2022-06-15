"Челси" по-прежнему собиарается купить Кунде, несмотря на травму

"Челси" по-прежнему собирается купить Жюля Кунде, несмотря на травму защитника "Севильи".

Получив травму в матче за сборную Франции в минувший понедельник, уже во вторник Кунде перенес операцию на паховой области.



Сразу же появились слухи, что теперь "Челси" может отказаться от приобретения Жюля, оцениваемого в 50 миллионов фунтов.



Однако Evening Standard уверяет, что намерения "синих" в отношении 23-летнего француза неизменны, а хирургическая процедура была, скорее, плановой.



Ожидается, что Кунде вернется в строй в течение месяца или около того, а значит будет готов к старту нового сезона.