"Челси" по-прежнему собиарается купить Кунде, несмотря на травму

Жюль Кунде "Челси" по-прежнему собирается купить Жюля Кунде, несмотря на травму защитника "Севильи".

Получив травму в матче за сборную Франции в минувший понедельник, уже во вторник Кунде перенес операцию на паховой области.

Сразу же появились слухи, что теперь "Челси" может отказаться от приобретения Жюля, оцениваемого в 50 миллионов фунтов.

Однако Evening Standard уверяет, что намерения "синих" в отношении 23-летнего француза неизменны, а хирургическая процедура была, скорее, плановой.

Ожидается, что Кунде вернется в строй в течение месяца или около того, а значит будет готов к старту нового сезона.


Метки Кунде, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2022 20:00

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  1. mixmaster 15.06.2022 20:56 # mixmaster
    Ну, потому что больше никого не могут

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  2. bahosh 15.06.2022 20:53 # bahosh
    да, видно что собиарается

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