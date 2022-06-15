"Интер" уверен в возвращении Лукаку

"Интер" уверен в достижении компромисса насчет аренды нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

Лукаку отчаянно хочет вернуться в "Интер", откуда он прибыл на "Стэмфорд Бридж" за 97.5 млн. фунтов прошлым летом, и даже согласен на понижение зарплаты.



"Интер", естественно, не может позволить себе обратный выкуп Ромелу, поэтому аренда видится единственным реалистичным вариантом по возвращению 29-летнего бельгийца на "Сан-Сиро".



Несмотря на намерение "Челси" потребовать 20 миллионов фунтов в качестве арендной платы, в "Интере" уверены, что стартовавшие переговоры двух клубов увенчаются успехом, сообщает Daily Mirror.



The Telegraph в свою очередь добавляет, что новый владелец "синих" Тодд Бели рад отпустить несчастного игрока.