"Интер" уверен в возвращении Лукаку
"Интер" уверен в достижении компромисса насчет аренды нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.
Лукаку отчаянно хочет вернуться в "Интер", откуда он прибыл на "Стэмфорд Бридж" за 97.5 млн. фунтов прошлым летом, и даже согласен на понижение зарплаты.
"Интер", естественно, не может позволить себе обратный выкуп Ромелу, поэтому аренда видится единственным реалистичным вариантом по возвращению 29-летнего бельгийца на "Сан-Сиро".
Несмотря на намерение "Челси" потребовать 20 миллионов фунтов в качестве арендной платы, в "Интере" уверены, что стартовавшие переговоры двух клубов увенчаются успехом, сообщает Daily Mirror.
The Telegraph в свою очередь добавляет, что новый владелец "синих" Тодд Бели рад отпустить несчастного игрока.
15.06.2022 19:00
Просмотров: 219
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: