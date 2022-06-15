Ла Лига подала жалобу в УЕФА на "Сити" и ПСЖ

Хосеп Гвардиола и шейх Мансур Ла Лига подала официальную жалобу на "Манчестер Сити" и ПСЖ, заподозрив эти два клуба в злостных нарушениях правил финансового фейр-плей.

В предыдущие годы президент Ла Лиги Хавьер Тебас регулярно критиковал "Сити" и ПСЖ, сетуя, что за каждым из этих клубов стоит целое государство.

Ранее этим летом "Сити" приобрел нападающего Эрлинга Холанда, которого хотел "Реал", а ПСЖ не отпустил в Мадрид Килиана Мбаппе.

После такого двойного щелчка по носу "Реалу" Ла Лига решила пожаловаться в УЕФА, потребовав проверить финансы "Сити" и ПСЖ.

"Ла Лига предполагает, что незаконное финансирование этих клубов осуществляется либо через прямые денежные вливания, либо через спонсорские или иные контракты, которые не соответствуют рынку и не имеют экономического смысла".

"Ла Лига считает, что такого рода практика наносит вред всем европейским клубам и лигам, лишь искусственным образом вызывая инфляцию на рынке, потому что эти деньги не генерируются самим футболом", — говорится в заявлении организации Тебаса.


Метки Ла Лига, Манчестер Сити, ПСЖ, Тебас, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. askarko 15.06.2022 19:17 # askarko
    реал КОРОЛЕВСКИЙ клуб-т.е. его подпитывал король испании на деньги государства 100 лет а теперь другим нельзя

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  2. high-malvern 15.06.2022 19:13 # high-malvern
    Нюхай бебру Тебас!

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  3. infamous 15.06.2022 19:02 # infamous
    Как восхитительно, что этот недоклуб не смог получить очередного игрока с заплатой 500к+, чтобы добыть свой очередной трофей, теперь пусть жалуется

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  4. che-ger 15.06.2022 18:33 # che-ger
    Дело говорит Тебас , но Реал тоже надо проверять........

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  5. chelsiukpro 15.06.2022 18:23 # chelsiukpro
    Отстранить на 2 года от ЛЧ!

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  6. true-manc 15.06.2022 18:18 # true-manc
    этот долбо*б Тебебес вместе с остальными хейтерами будет нюхать у КОРОЛЕЙ

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  7. raka-eve 15.06.2022 18:12 # raka-eve
    никак не уймутся. как обычно нихуя у них не выйдет

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  8. bangladesh 15.06.2022 18:05 # bangladesh
    давно пора что то делать с этими ноунэйм-мешками

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