Ла Лига подала жалобу в УЕФА на "Сити" и ПСЖ
Ла Лига подала официальную жалобу на "Манчестер Сити" и ПСЖ, заподозрив эти два клуба в злостных нарушениях правил финансового фейр-плей.
В предыдущие годы президент Ла Лиги Хавьер Тебас регулярно критиковал "Сити" и ПСЖ, сетуя, что за каждым из этих клубов стоит целое государство.
Ранее этим летом "Сити" приобрел нападающего Эрлинга Холанда, которого хотел "Реал", а ПСЖ не отпустил в Мадрид Килиана Мбаппе.
После такого двойного щелчка по носу "Реалу" Ла Лига решила пожаловаться в УЕФА, потребовав проверить финансы "Сити" и ПСЖ.
"Ла Лига предполагает, что незаконное финансирование этих клубов осуществляется либо через прямые денежные вливания, либо через спонсорские или иные контракты, которые не соответствуют рынку и не имеют экономического смысла".
"Ла Лига считает, что такого рода практика наносит вред всем европейским клубам и лигам, лишь искусственным образом вызывая инфляцию на рынке, потому что эти деньги не генерируются самим футболом", — говорится в заявлении организации Тебаса.
15.06.2022 18:00
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Последние комментарии:
реал КОРОЛЕВСКИЙ клуб-т.е. его подпитывал король испании на деньги государства 100 лет а теперь другим нельзя
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Нюхай бебру Тебас!
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Как восхитительно, что этот недоклуб не смог получить очередного игрока с заплатой 500к+, чтобы добыть свой очередной трофей, теперь пусть жалуется
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Дело говорит Тебас , но Реал тоже надо проверять........
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Отстранить на 2 года от ЛЧ!
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этот долбо*б Тебебес вместе с остальными хейтерами будет нюхать у КОРОЛЕЙ
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никак не уймутся. как обычно нихуя у них не выйдет
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давно пора что то делать с этими ноунэйм-мешками
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