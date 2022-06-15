Ла Лига подала жалобу в УЕФА на "Сити" и ПСЖ

Ла Лига подала официальную жалобу на "Манчестер Сити" и ПСЖ, заподозрив эти два клуба в злостных нарушениях правил финансового фейр-плей.

В предыдущие годы президент Ла Лиги Хавьер Тебас регулярно критиковал "Сити" и ПСЖ, сетуя, что за каждым из этих клубов стоит целое государство.



Ранее этим летом "Сити" приобрел нападающего Эрлинга Холанда, которого хотел "Реал", а ПСЖ не отпустил в Мадрид Килиана Мбаппе.



После такого двойного щелчка по носу "Реалу" Ла Лига решила пожаловаться в УЕФА, потребовав проверить финансы "Сити" и ПСЖ.



"Ла Лига предполагает, что незаконное финансирование этих клубов осуществляется либо через прямые денежные вливания, либо через спонсорские или иные контракты, которые не соответствуют рынку и не имеют экономического смысла".



"Ла Лига считает, что такого рода практика наносит вред всем европейским клубам и лигам, лишь искусственным образом вызывая инфляцию на рынке, потому что эти деньги не генерируются самим футболом", — говорится в заявлении организации Тебаса.