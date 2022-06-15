"Ноттингем Форест" обсуждает аренду Хендерсона

Дин Хендерсон Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" вступил в переговоры с "Манчестер Юнайтед" об аренде голкипера Дина Хендерсона.

Хендерсон провел только три матча за "Юнайтед" в завершившемся сезоне и порывался уйти еще в январе, когда "Ньюкаслу" не удалось его арендовать.

25-летний англичанин отчаянно хочет играть и этим летом надеется обзавестись клубом, который обеспечит его практикой в новой кампании.

По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, возможность стать первым номером на уровне Премьер-Лиги Хендерсону обещает "Форест". Причем "лесники" хотят взять Дина в аренду с опцией выкупа за 20 миллионов фунтов.

Нынешний первый номер "Форест" Брис Самба отказывается от продления своего истекающего через 12 месяцев контракта и может быть продан в "Нант".


Метки Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 15.06.2022 17:50 # gidro-met
    как раз для Ноттингема самый рах !

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  2. mancunia-planet 15.06.2022 17:25 # mancunia-planet
    Только не продавать, аренда только без опции выкупа. Нельзя терять пацана.

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