"Ноттингем Форест" обсуждает аренду Хендерсона

Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" вступил в переговоры с "Манчестер Юнайтед" об аренде голкипера Дина Хендерсона.

Хендерсон провел только три матча за "Юнайтед" в завершившемся сезоне и порывался уйти еще в январе, когда "Ньюкаслу" не удалось его арендовать.



25-летний англичанин отчаянно хочет играть и этим летом надеется обзавестись клубом, который обеспечит его практикой в новой кампании.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, возможность стать первым номером на уровне Премьер-Лиги Хендерсону обещает "Форест". Причем "лесники" хотят взять Дина в аренду с опцией выкупа за 20 миллионов фунтов.



Нынешний первый номер "Форест" Брис Самба отказывается от продления своего истекающего через 12 месяцев контракта и может быть продан в "Нант".