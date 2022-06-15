Мане согласовал условия контракта с "Баварией"

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане согласовал условия личного контракта с "Баварий".

Лишь накануне издание Bild сообщило, что "Бавария" готовит свое третье предложение о покупке Мане, которое должно составить около 39 миллионов фунтов, включая бонусы.

А сейчас трансферный гуру Фабрицио Романо сообщает, что сам Садио уже достиг устной договоренности с чемпионами Бундеслиги насчет условий личного контракта на три года.

По словам Романо, переговоры двух клубов выходят на финишную прямую. В "Ливерпуле" отлично осведомлены о желании 30-летнего сенегальца отправиться в Мюнхен.

Накануне "Ливерпуль" завершил приобретение Дарвина Нуньеса, который видится заменой Мане, поэтому теперь уход Садио — это лишь вопрос времени.


Метки Бавария, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 477

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dnssda 15.06.2022 16:20 # dnssda
    Жаль! Успехов

    (ответить)

  2. true-manc 15.06.2022 16:06 # true-manc
    легенда портового борделя ушла на повышение, несмотря на мольбы колбасников остаться в их обоссаном середняке хахахахаха очередная какуля в ротик лузерпукам

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: