Мане согласовал условия контракта с "Баварией"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане согласовал условия личного контракта с "Баварий".
Лишь накануне издание Bild сообщило, что "Бавария" готовит свое третье предложение о покупке Мане, которое должно составить около 39 миллионов фунтов, включая бонусы.
А сейчас трансферный гуру Фабрицио Романо сообщает, что сам Садио уже достиг устной договоренности с чемпионами Бундеслиги насчет условий личного контракта на три года.
По словам Романо, переговоры двух клубов выходят на финишную прямую. В "Ливерпуле" отлично осведомлены о желании 30-летнего сенегальца отправиться в Мюнхен.
Накануне "Ливерпуль" завершил приобретение Дарвина Нуньеса, который видится заменой Мане, поэтому теперь уход Садио — это лишь вопрос времени.
15.06.2022 16:00
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