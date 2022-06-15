Мане согласовал условия контракта с "Баварией"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане согласовал условия личного контракта с "Баварий".

Лишь накануне издание Bild сообщило, что "Бавария" готовит свое третье предложение о покупке Мане, которое должно составить около 39 миллионов фунтов, включая бонусы.



А сейчас трансферный гуру Фабрицио Романо сообщает, что сам Садио уже достиг устной договоренности с чемпионами Бундеслиги насчет условий личного контракта на три года.



По словам Романо, переговоры двух клубов выходят на финишную прямую. В "Ливерпуле" отлично осведомлены о желании 30-летнего сенегальца отправиться в Мюнхен.



Накануне "Ливерпуль" завершил приобретение Дарвина Нуньеса, который видится заменой Мане, поэтому теперь уход Садио — это лишь вопрос времени.