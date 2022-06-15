МЮ предлагал за Нуньеса больше денег, нежели "Ливерпуль"
"Манчестер Юнайтед" предлагал "Бенфике" за нападающего Дарвина Нуньеса больше денег, нежели "Ливерпуль".
Накануне "Ливерпуль" завершил приобретение Нуньеса стоимостью 64 миллиона фунтов плюс бонусы в размере 21 млн. фунтов.
Главным конкурентом мерсисайдского клуба в борьбе за Нуньеса выступал "Юнайтед", чье предложение было выгоднее и для "Бенфики", и для самого Дарвина, однако 22-летний уругваец не погнался за деньгами.
"Предложение "Манчестер Юнайтед" было крупнее, нежели предложение "Ливерпуля", однако проект "Ливерпуля" и возможность сыграть в Лиге Чемпионов стали определяющими факторами, почему Дарвин Нуньес выбрал "Энфилд", а не "Олд Траффорд", — цитирует своего эксперта Sky Sports.
15.06.2022 15:00
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Да ты максимально наслаждайся там в ЛЧ, через 2 года когда у очкарика контракт закончится, во главе с джеррардом скатитесь в лигу конференций
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85 млн! 85 млн за это говно!)))
орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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Жаль такого поцика упустили, но выбор очевиден, МЮ лютое дерьмище сейчас, ни ЛЧ ни перспектив явных нет, и состав херня не конкурентноспособны
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Переходить к финалистам ЛЧ или в клуб, который только благодаря другому клубу попал в ЛЕ в последнем туре? Ответ очевиден, правильно сделал.
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правильный выбор
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