МЮ предлагал за Нуньеса больше денег, нежели "Ливерпуль"

"Манчестер Юнайтед" предлагал "Бенфике" за нападающего Дарвина Нуньеса больше денег, нежели "Ливерпуль".



Накануне "Ливерпуль" завершил приобретение Нуньеса стоимостью 64 миллиона фунтов плюс бонусы в размере 21 млн. фунтов.



Главным конкурентом мерсисайдского клуба в борьбе за Нуньеса выступал "Юнайтед", чье предложение было выгоднее и для "Бенфики", и для самого Дарвина, однако 22-летний уругваец не погнался за деньгами.



"Предложение "Манчестер Юнайтед" было крупнее, нежели предложение "Ливерпуля", однако проект "Ливерпуля" и возможность сыграть в Лиге Чемпионов стали определяющими факторами, почему Дарвин Нуньес выбрал "Энфилд", а не "Олд Траффорд", — цитирует своего эксперта Sky Sports.