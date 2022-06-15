МЮ предлагал за Нуньеса больше денег, нежели "Ливерпуль"

Дарвин Нуньес "Манчестер Юнайтед" предлагал "Бенфике" за нападающего Дарвина Нуньеса больше денег, нежели "Ливерпуль".

Накануне "Ливерпуль" завершил приобретение Нуньеса стоимостью 64 миллиона фунтов плюс бонусы в размере 21 млн. фунтов.

Главным конкурентом мерсисайдского клуба в борьбе за Нуньеса выступал "Юнайтед", чье предложение было выгоднее и для "Бенфики", и для самого Дарвина, однако 22-летний уругваец не погнался за деньгами.

"Предложение "Манчестер Юнайтед" было крупнее, нежели предложение "Ливерпуля", однако проект "Ливерпуля" и возможность сыграть в Лиге Чемпионов стали определяющими факторами, почему Дарвин Нуньес выбрал "Энфилд", а не "Олд Траффорд", — цитирует своего эксперта Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1824

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  1. liverbro 15.06.2022 16:26 # liverbro
    Потрачено

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  2. equal-game777 15.06.2022 15:55 # equal-game777
    Да ты максимально наслаждайся там в ЛЧ, через 2 года когда у очкарика контракт закончится, во главе с джеррардом скатитесь в лигу конференций

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  3. true-manc 15.06.2022 15:54 # true-manc
    85 млн! 85 млн за это говно!)))
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  4. mancunia-planet 15.06.2022 15:40 # mancunia-planet
    Жаль такого поцика упустили, но выбор очевиден, МЮ лютое дерьмище сейчас, ни ЛЧ ни перспектив явных нет, и состав херня не конкурентноспособны

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  5. scholes18 15.06.2022 15:24 # scholes18
    Переходить к финалистам ЛЧ или в клуб, который только благодаря другому клубу попал в ЛЕ в последнем туре? Ответ очевиден, правильно сделал.

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  6. vals1702 15.06.2022 15:01 # vals1702
    правильный выбор

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