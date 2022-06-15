"Сити" надеется купить Филлипса за 50 млн. фунтов

"Манчестер Сити" надеется потратить 50 миллионов фунтов на приобретение полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.

Накануне Филлипс закончил выступать за сборную Англии и теперь может заняться своим будущим. Калвин как раз находится в процессе смены агентства — вместо Palm Sports Management его интересы вскоре будет представлять Stellar.



Дождавшись завершения этого процесса, "Сити" будет готов сделать официальное предложение "Лидсу" о покупке 26-летнего англичанина, о чем сообщает The Athletic.



И хотя Филлипс всегда открыто говорил о преданности родному клубу, "горожане" уверены, что Калвин не сможет им отказать, когда их интерес перерастет в конкретное предложение.



Добавим, в минувшем сезоне "Лидс" проиграл только шесть из 20 матчей Премьер-Лиги с участием Филлипса и 12 из 18 без него, что свидетельствует о важности Калвина для "белых".