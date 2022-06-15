"Сити" надеется купить Филлипса за 50 млн. фунтов
"Манчестер Сити" надеется потратить 50 миллионов фунтов на приобретение полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.
Накануне Филлипс закончил выступать за сборную Англии и теперь может заняться своим будущим. Калвин как раз находится в процессе смены агентства — вместо Palm Sports Management его интересы вскоре будет представлять Stellar.
Дождавшись завершения этого процесса, "Сити" будет готов сделать официальное предложение "Лидсу" о покупке 26-летнего англичанина, о чем сообщает The Athletic.
И хотя Филлипс всегда открыто говорил о преданности родному клубу, "горожане" уверены, что Калвин не сможет им отказать, когда их интерес перерастет в конкретное предложение.
Добавим, в минувшем сезоне "Лидс" проиграл только шесть из 20 матчей Премьер-Лиги с участием Филлипса и 12 из 18 без него, что свидетельствует о важности Калвина для "белых".
15.06.2022 14:00
Просмотров: 370
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нормально так сити закупается хрусталем. Будущие соседи по палате с викингом)
(ответить)
в прошлом сезоне развели мешок с грилишем, в этом разведут с филлипсом ухехе
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
ПРи ФИллипсе Лидс почти не проигрывает -
этот парень делает разницу в центре !
учитывая , что брит и небольшое количество таких игроков - 50 лямов это как раз его цена для СИти. Это нынче ценовой стандарт горожан для защитника и полузащитника.
(ответить)
Нахера им этот мусор хз, уровень ЛЮ.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий