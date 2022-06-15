"Сити" надеется купить Филлипса за 50 млн. фунтов

Калвин Филлипс "Манчестер Сити" надеется потратить 50 миллионов фунтов на приобретение полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.

Накануне Филлипс закончил выступать за сборную Англии и теперь может заняться своим будущим. Калвин как раз находится в процессе смены агентства — вместо Palm Sports Management его интересы вскоре будет представлять Stellar.

Дождавшись завершения этого процесса, "Сити" будет готов сделать официальное предложение "Лидсу" о покупке 26-летнего англичанина, о чем сообщает The Athletic.

И хотя Филлипс всегда открыто говорил о преданности родному клубу, "горожане" уверены, что Калвин не сможет им отказать, когда их интерес перерастет в конкретное предложение.

Добавим, в минувшем сезоне "Лидс" проиграл только шесть из 20 матчей Премьер-Лиги с участием Филлипса и 12 из 18 без него, что свидетельствует о важности Калвина для "белых".


Метки Лидс, Манчестер Сити, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. beautiful-lie 15.06.2022 14:39 # beautiful-lie
    Нормально так сити закупается хрусталем. Будущие соседи по палате с викингом)

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  2. narcot 15.06.2022 14:23 # narcot
    в прошлом сезоне развели мешок с грилишем, в этом разведут с филлипсом ухехе

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  3. true-manc 15.06.2022 14:09 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  4. gidro-met 15.06.2022 14:07 # gidro-met
    ПРи ФИллипсе Лидс почти не проигрывает -


    этот парень делает разницу в центре !

    учитывая , что брит и небольшое количество таких игроков - 50 лямов это как раз его цена для СИти. Это нынче ценовой стандарт горожан для защитника и полузащитника.

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  5. mancunia-planet 15.06.2022 14:05 # mancunia-planet
    Нахера им этот мусор хз, уровень ЛЮ.

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