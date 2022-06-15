"Ювентус" объявит о переходе Погба в начале июля

Полузащитник Поль Погба все-таки перейдет в "Ювентус" после истечения своего контракта с "Манчестер Юнайтед".

Ранее в июне пресса сообщала, что покидающий "Юнайтед" свободным агентом Погба все еще выбирает между "Ювентусом", "Реалом" и ПСЖ.



Несмотря на противоречивые слухи в последние недели, Daily Mail утверждает, что Поль намерен связать свое будущее с "Ювентусом", откуда он и прибыл в Манчестер шесть шесть назад в статусе самого дорогого игрока мира.



На текущей неделе юрист 29-летнего француза Рафаэла Пимента, принявшая дела после ухода из жизни агента Мино Райола, обсуждает заключительные детали контракта, и ожидается, что о сделке будет официально объявлено в начале следующего месяца.