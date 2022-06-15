Мошири приблизился к продаже "Эвертона"
Владелец "Эвертона" Фархад Мошири приблизился к продаже своего клуба консорциуму во главе с бывшим исполнительным директором "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Питером Кеньоном.
Напомним, лишь в минувший понедельник стало известно, что консорциум американских инвесторов ведет переговоры о покупке "Эвертона" у Мошири.
По информации Daily Mirror, во вторник у сторон состоялась плодотворная встреча в Лондоне. Итогом этой встречи стало подписание эксклюзивного соглашения, которое на определенный период дает консорциуму Кеньона доступ к финансовой отчетности клуба и блокирует переговоры Мошири с другими заинтересованными инвесторами.
Консорциум Кеньона — лишь одна из четырех сторон, проявивших интерес к покупке "Эвертона" за последнее время. Мошири оценивает свой клуб в сумму свыше 550 миллионов фунтов.
Если продажа "Эвертона" состоится, новому владельцу придется взять на себя долги "ирисок" и обязательства клуба по строительству нового стадиона стоимостью более полмиллиарда фунтов.
15.06.2022 09:00
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