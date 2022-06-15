"Арсенал" и "Тоттенхэм" хотят Рафинью
"Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся на низком старте на случай, если "Барселона" так и не сможет позволить себе вингера "Лидса" Рафинья.
Отыграв два сезона за "Лидс", этим летом Рафинья явно настроился перейти в "Барселону", чей бывший игрок Деку является его агентом.
Однако "Барселона" находятся в тяжелом финансовом положении и просто не имеет возможности выложить около 50 миллионов фунтов, в которые "Лидс" оценивает своего лучшего игрока.
Эта ситуация открывает дверь для клубов Премьер-Лиги, и The Athletic утверждает, что наибольший интерес к 25-летнему бразильцу проявляют "Арсенал" и "Тоттенхэм".
The Athletic также подтверждает, что "шпоры" не будут покупать нападающего "Эвертона" Ришарлисона, партнера Рафиньи по сборной Бразилии.
15.06.2022 08:00
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Открою Америку, никчемный гейклуб аснл находится не на низком старте. Это их привычная поза раком.
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