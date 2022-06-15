Клопп: "Нуньес — удивительный игрок"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своей радостью насчет перехода нападающего Дарвина Нуньеса из "Бенфики".

Накануне "Ливерпуль" подтвердил приобретение Нуньеса стоимостью 85 миллионов фунтов, включая бонусы.



Клопп восхищается качествами Дарвина, но сразу предупреждает, что 22-летний уругваец еще не является законченным продуктом, обладая огромным потенциалом для дальнейшего развития.



"Это суперновости, действительно суперновости. Я очень благодарен каждому в клубе, кто сделал это возможным. Мы проявили решительность и амбиции в равной степени".



"Дарвин — удивительный игрок, он уже очень хорош, но обладает таким большим потенциалом, чтобы стать еще лучше. Поэтому этот трансфер и захватывает дух. Его возраст, его желание будут становиться только лучше, нежели сейчас. Он верит в наш проект и в то, что мы стремимся делать как клуб".



"Он в восторге от нас, как и мы в восторге от него, а когда вы цените сильные стороны друг друга, это залог отличных отношений. В данном случае это именно так. Он думает, что мы подходим ему, а мы считаем, что он правильный игрок для нас. Пускай у нас все сложится".



"У него есть все качества, что мы ищем. Он можем диктовать темп, он энергичен, он становится угрозой на свободном пространстве по центру и на краях. Он агрессивен и динамично перемещается. Он играет без страха, он мощный игрок. Убежден, наши болельщики будут восхищаться им".



"Важно, чтобы все мы понимали, что Дарвин еще не является окончательно сформировавшимся игроком. Он сам это несомненно осознает. Я знаю, насколько он сосредоточен и скромен".



"У нас уже есть удивительные варианты игры в атаке, и теперь он становится частью этого. Поэтому мы не оказываем на него никакого давления. Он заключил контракт на много лет, и мы намерены развивать и растить его талант".



"Он становится очередным дополнением к удивительной семье "Ливерпуля", и я уверен, что благодаря нашим болельщикам он будет чувствовать себя как дома с момента, как ливерпульская птица оказалась у него на груди", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".