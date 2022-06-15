Каррагер — фанатам сборной Англии: "Заткнитесь, клоуны"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заступился за главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, подвергшегося суровой критике после поражения 0:4 от Венгрии в Лиге Наций.

В этот международный перерыв англичане не выиграли ни одного из четырех проведенных матчей в Лиге Наций и не забили ни одного гола с игры, а против Венгрии во вторник вечером потерпели свое самое крупное домашнее поражения за почти столетие.



Саутгейт и его игроки были освистаны публикой "Молинью", а в социальных сетях заговорили о возможном увольнении Гарета. Однако Каррагер поспешил напомнить, кто вывел англичан в полуфинал ЧМ-2018 и финал Евро-2020.



"Вы не понимаете, что делаете. Заткнитесь, клоуны. Этот тренер довел страну на двух турнирах до ее лучших позиций с 1966 года".



"Идея о том, что Саутгейт сдерживает развитие этого коллектива, нелепа. Эта команда не лучше, чем была в 2004-2006 и 1996-1998 годах. Саутгейт прыгнул выше своей головы, хотя ему и везло со жребием. Парни, отдохните и возвращайтесь на свой привычный уровень", — написал Каррагер в твиттере.