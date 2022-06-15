Каррагер — фанатам сборной Англии: "Заткнитесь, клоуны"

Гарет Саутгейт Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заступился за главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, подвергшегося суровой критике после поражения 0:4 от Венгрии в Лиге Наций.

В этот международный перерыв англичане не выиграли ни одного из четырех проведенных матчей в Лиге Наций и не забили ни одного гола с игры, а против Венгрии во вторник вечером потерпели свое самое крупное домашнее поражения за почти столетие.

Саутгейт и его игроки были освистаны публикой "Молинью", а в социальных сетях заговорили о возможном увольнении Гарета. Однако Каррагер поспешил напомнить, кто вывел англичан в полуфинал ЧМ-2018 и финал Евро-2020.

"Вы не понимаете, что делаете. Заткнитесь, клоуны. Этот тренер довел страну на двух турнирах до ее лучших позиций с 1966 года".

"Идея о том, что Саутгейт сдерживает развитие этого коллектива, нелепа. Эта команда не лучше, чем была в 2004-2006 и 1996-1998 годах. Саутгейт прыгнул выше своей головы, хотя ему и везло со жребием. Парни, отдохните и возвращайтесь на свой привычный уровень", — написал Каррагер в твиттере.


Метки болельщики, Каррагер, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2022 06:00

Количество просмотров Просмотров: 963

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 15.06.2022 07:09 # true-manc
    Все по делу. Даже у великих иногда случаются ошибки.
    Дайте Саутгейту поработать.

    (ответить)

  2. snapdragon 15.06.2022 06:57 # snapdragon
    Критика по делу..Позорники

    (ответить)

  3. suddenly 15.06.2022 06:16 # suddenly
    Вот именно - все его "успехи" это результат удачного жребия. Он тренер уровня Чемпионшипа. Каррагер никогда не отличался умом, но даже от него такое странно слышать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: