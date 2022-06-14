Сборная Англии унизительно проиграла венграм

Сборная Англии потерпела свое худшее домашнее поражение с 1928 года, уступив Венгрии в рамках Лиги Наций со счетом 0:4.

По сравнению с безголевым матчем против Италии в стартовом составе "трех львов" уцелели только Аарон Рамсдейл и Рис Джеймс.



Англичане по-хозяйски начали матч, сразу же забрав мяч и принявшись оказывать давление, но на 16-й минуте пропустили. После подачи венграми штрафного и неудачной игры головой Джона Стоунса снаряд отскочил к Роланду Шаллаи, который поразил ближний угол ворот Рамсдейла — 0:1.



Команда Гарета Саутгейта пошла большими силами вперед, однако затаившиеся гости едва не удвоили счет на 28-й минуте — Джеймс головой вынес мяч с линии ворот после удара с близкого расстояния Аттилы Салаи.



Отделавшись испугом, англичане продолжили давить и даже создали несколько полумоментов, но дожать соперника в остатке тайма не смогли. Венгрия довольно уверено выдерживала этот натиск.



Второй тайм хозяева начали очень бодро, но затем их атаки заглохли, и Венгрия этим воспользовалась на 70-й минуте. После потери Калвина Филлипса на своей половине поля последовала передача в штрафную, где Роланд Шаллаи пробил в касание внешней стороной стопы — 0:2.



Англичане встрепенулись, и на 77-й минуте Харри Кейн даже пробил головой в перекладину. Однако хозяева заигрались, и на 80-й минуте Жоль Надь дальним ударом сделал счет разгромным — 0:3.



Окончательно родоначальников футбола добило удаление Джона Стоунса. Подопечные Саутгейта выбросили белый флаг, и на предпоследней минуте Даниэль Газдаг реализовал выход один на один — 0:4.



Отношение англичан к Лиге Наций всегда было крайне прохладным, однако домашнее поражение 0:4 и ни одного забитого гола с игры в четырех матчах — это никуда не годится.



Сборная Англии — сборная Венгрии — 0:4 (0:1)



Голы: Шаллаи 16, 70, Жоль Надь 80, Газдаг 89.



Англия: Рамсдейл, Уолкер, Гехи, Стоунс, Джеймс, Сака (Магуайр 85), Филлипс, Беллингем (Фоден 68), Галлахер (Маунт 56), Боуэн (Стерлинг 45), Кейн.



Венгрия: Дибус, Аттила Салаи, Орбан, Ланг, Жольт Надь, Стайлс (Адам Надь 56), Шафер, Фиола, Собослаи (Газдаг 56), Роланд Шаллаи (Него 78), Адам Салаи (Адам 68).



Предупреждения: Стоунс, Уолкер,



Удаление: Стоунс 82.