Сборная Англии унизительно проиграла венграм
Сборная Англии потерпела свое худшее домашнее поражение с 1928 года, уступив Венгрии в рамках Лиги Наций со счетом 0:4.
По сравнению с безголевым матчем против Италии в стартовом составе "трех львов" уцелели только Аарон Рамсдейл и Рис Джеймс.
Англичане по-хозяйски начали матч, сразу же забрав мяч и принявшись оказывать давление, но на 16-й минуте пропустили. После подачи венграми штрафного и неудачной игры головой Джона Стоунса снаряд отскочил к Роланду Шаллаи, который поразил ближний угол ворот Рамсдейла — 0:1.
Команда Гарета Саутгейта пошла большими силами вперед, однако затаившиеся гости едва не удвоили счет на 28-й минуте — Джеймс головой вынес мяч с линии ворот после удара с близкого расстояния Аттилы Салаи.
Отделавшись испугом, англичане продолжили давить и даже создали несколько полумоментов, но дожать соперника в остатке тайма не смогли. Венгрия довольно уверено выдерживала этот натиск.
Второй тайм хозяева начали очень бодро, но затем их атаки заглохли, и Венгрия этим воспользовалась на 70-й минуте. После потери Калвина Филлипса на своей половине поля последовала передача в штрафную, где Роланд Шаллаи пробил в касание внешней стороной стопы — 0:2.
Англичане встрепенулись, и на 77-й минуте Харри Кейн даже пробил головой в перекладину. Однако хозяева заигрались, и на 80-й минуте Жоль Надь дальним ударом сделал счет разгромным — 0:3.
Окончательно родоначальников футбола добило удаление Джона Стоунса. Подопечные Саутгейта выбросили белый флаг, и на предпоследней минуте Даниэль Газдаг реализовал выход один на один — 0:4.
Отношение англичан к Лиге Наций всегда было крайне прохладным, однако домашнее поражение 0:4 и ни одного забитого гола с игры в четырех матчах — это никуда не годится.
Сборная Англии — сборная Венгрии — 0:4 (0:1)
Голы: Шаллаи 16, 70, Жоль Надь 80, Газдаг 89.
Англия: Рамсдейл, Уолкер, Гехи, Стоунс, Джеймс, Сака (Магуайр 85), Филлипс, Беллингем (Фоден 68), Галлахер (Маунт 56), Боуэн (Стерлинг 45), Кейн.
Венгрия: Дибус, Аттила Салаи, Орбан, Ланг, Жольт Надь, Стайлс (Адам Надь 56), Шафер, Фиола, Собослаи (Газдаг 56), Роланд Шаллаи (Него 78), Адам Салаи (Адам 68).
Предупреждения: Стоунс, Уолкер,
Удаление: Стоунс 82.
14.06.2022 23:45
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Последние комментарии:
отсосали по полной..курицо-тренера на х!!гнать ссаными тряпками!за 2 игры ни одного забитого гола)?!!!
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красиво!
венгры должны вернуть былое величие и перестать позорить память пушкаша и ко. Саутгейта гнать взашей иначе и на чм будут аналогичные результаты
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Ахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехе
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1 Ремсдейл ААРОН КЕК
2 Уокер Кайл КЕК
5 Стоунс Джон КЕК
6 Гехи Марк
3 Джеймс РИС КЕК
8 Галлахер Конор КЕК
4 Филлипс Кэлвин
7 Боуэн Джаррод
10 Беллингем Джуд
11 Сака Букайо
9 Кейн ГАРРИ КЕК
Вы посмотрите на этих топарей! Ухехехе
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Ну теперь-то точно должны снизить ценники на эти бездарности)
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Венгры братишки трахнули и обоссали великобриташек прям как обоссывали и трахали пидорашек во время второй мировой - без пощады)
КОРОЛИ!!!
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Отлично тупорылые пидоры, получите нахуй. Нация дегенератов и свиней.
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