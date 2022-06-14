Сборная Англии унизительно проиграла венграм

Роланд Шаллаи Сборная Англии потерпела свое худшее домашнее поражение с 1928 года, уступив Венгрии в рамках Лиги Наций со счетом 0:4.

По сравнению с безголевым матчем против Италии в стартовом составе "трех львов" уцелели только Аарон Рамсдейл и Рис Джеймс.

Англичане по-хозяйски начали матч, сразу же забрав мяч и принявшись оказывать давление, но на 16-й минуте пропустили. После подачи венграми штрафного и неудачной игры головой Джона Стоунса снаряд отскочил к Роланду Шаллаи, который поразил ближний угол ворот Рамсдейла — 0:1.

Команда Гарета Саутгейта пошла большими силами вперед, однако затаившиеся гости едва не удвоили счет на 28-й минуте — Джеймс головой вынес мяч с линии ворот после удара с близкого расстояния Аттилы Салаи.

Отделавшись испугом, англичане продолжили давить и даже создали несколько полумоментов, но дожать соперника в остатке тайма не смогли. Венгрия довольно уверено выдерживала этот натиск.

Второй тайм хозяева начали очень бодро, но затем их атаки заглохли, и Венгрия этим воспользовалась на 70-й минуте. После потери Калвина Филлипса на своей половине поля последовала передача в штрафную, где Роланд Шаллаи пробил в касание внешней стороной стопы — 0:2.

Англичане встрепенулись, и на 77-й минуте Харри Кейн даже пробил головой в перекладину. Однако хозяева заигрались, и на 80-й минуте Жоль Надь дальним ударом сделал счет разгромным — 0:3.

Окончательно родоначальников футбола добило удаление Джона Стоунса. Подопечные Саутгейта выбросили белый флаг, и на предпоследней минуте Даниэль Газдаг реализовал выход один на один — 0:4.

Отношение англичан к Лиге Наций всегда было крайне прохладным, однако домашнее поражение 0:4 и ни одного забитого гола с игры в четырех матчах — это никуда не годится.

Сборная Англии — сборная Венгрии — 0:4 (0:1)

Голы: Шаллаи 16, 70, Жоль Надь 80, Газдаг 89.

Англия: Рамсдейл, Уолкер, Гехи, Стоунс, Джеймс, Сака (Магуайр 85), Филлипс, Беллингем (Фоден 68), Галлахер (Маунт 56), Боуэн (Стерлинг 45), Кейн.

Венгрия: Дибус, Аттила Салаи, Орбан, Ланг, Жольт Надь, Стайлс (Адам Надь 56), Шафер, Фиола, Собослаи (Газдаг 56), Роланд Шаллаи (Него 78), Адам Салаи (Адам 68).

Предупреждения: Стоунс, Уолкер,

Удаление: Стоунс 82.


Метки Лига Наций, обзор матча, сборная Англии, сборная Венгрии

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2022 23:45

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  1. normalyok 15.06.2022 00:20 # normalyok
    отсосали по полной..курицо-тренера на х!!гнать ссаными тряпками!за 2 игры ни одного забитого гола)?!!!

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  2. wolfsmensch 15.06.2022 00:02 # wolfsmensch
    красиво!

    венгры должны вернуть былое величие и перестать позорить память пушкаша и ко. Саутгейта гнать взашей иначе и на чм будут аналогичные результаты

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  3. chebrec 15.06.2022 00:01 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе

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  4. electric 14.06.2022 23:51 # electric
    1 Ремсдейл ААРОН КЕК

    2 Уокер Кайл КЕК

    5 Стоунс Джон КЕК

    6 Гехи Марк

    3 Джеймс РИС КЕК

    8 Галлахер Конор КЕК

    4 Филлипс Кэлвин

    7 Боуэн Джаррод

    10 Беллингем Джуд

    11 Сака Букайо

    9 Кейн ГАРРИ КЕК

    Вы посмотрите на этих топарей! Ухехехе

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  5. takernotagiver 14.06.2022 23:47 # takernotagiver
    Ну теперь-то точно должны снизить ценники на эти бездарности)

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  6. true-manc 14.06.2022 23:47 # true-manc
    Венгры братишки трахнули и обоссали великобриташек прям как обоссывали и трахали пидорашек во время второй мировой - без пощады)

    КОРОЛИ!!!

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  7. mancunia-planet 14.06.2022 23:46 # mancunia-planet
    Отлично тупорылые пидоры, получите нахуй. Нация дегенератов и свиней.

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