Скотт Карсон останется в "Сити" на сезон 2022/23

Голкипер "Манчестер Сити" Скотт Карсон заключил со своим клубом новый однолетний контракт.

Карсон является номинально третьим голкипером "Сити", после Эдерсона и Зака Стеффена, отметившись только одним появлением в стартовом составе "горожан" после своего перехода из "Дерби" в 2019 году — то была победа 3:4 над "Ньюкаслом" в мае 2021.



Однако на "Этихад" очень высоко ценят профессионализм 36-летнего англичанина, поэтому истекавший в конце июня контракт экс-голкипера "Лидса", "Ливерпуля", "Шеффилд Уэнсдей", "Чарльтона", "Астон Виллы", "Вест Бромвича", "Бурсаспора" и "Уигана" был продлен на 12 месяцев.



"Скотт — образцовый профессионал, и его опыт приносит реальную пользу всей команде. Его партнеры по команде, особенно голкиперы, с огромным уважением относятся к его достижениям в футболе, а его поддержка очень помогает им".



"Мы знаем, что он всегда готов сыграть, если будет нужно", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.