Скотт Карсон останется в "Сити" на сезон 2022/23
Голкипер "Манчестер Сити" Скотт Карсон заключил со своим клубом новый однолетний контракт.
Карсон является номинально третьим голкипером "Сити", после Эдерсона и Зака Стеффена, отметившись только одним появлением в стартовом составе "горожан" после своего перехода из "Дерби" в 2019 году — то была победа 3:4 над "Ньюкаслом" в мае 2021.
Однако на "Этихад" очень высоко ценят профессионализм 36-летнего англичанина, поэтому истекавший в конце июня контракт экс-голкипера "Лидса", "Ливерпуля", "Шеффилд Уэнсдей", "Чарльтона", "Астон Виллы", "Вест Бромвича", "Бурсаспора" и "Уигана" был продлен на 12 месяцев.
"Скотт — образцовый профессионал, и его опыт приносит реальную пользу всей команде. Его партнеры по команде, особенно голкиперы, с огромным уважением относятся к его достижениям в футболе, а его поддержка очень помогает им".
"Мы знаем, что он всегда готов сыграть, если будет нужно", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.
14.06.2022 23:00
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