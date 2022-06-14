"Ливерпуль" завершил приобретение Нуньеса
"Ливерпуль" официально завершил приобретение нападающего "Бенфики" и сборной Уругвая Дарвина Нуньеса.
Пройдя медобследование на базе "Ливерпуля" в Керби, Нуньес заключил с мерсисайдским клубом долгосрочный контракт и получил футболку с 27-м номером.
По информации BBC, Дарвин обошелся "красным" в 64 миллиона фунтов, но в будущем за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 85 млн. фунтов.
Таким образом, уругвайский нападающий, которому на следующей неделе исполнится 23, имеет все шансы отобрать звание самого дорогого приобретения в истории "Ливерпуля" у защитника Виргила Ван Дейка, который в январе 2018 был куплен у "Саутгемптона" за 75 млн. фунтов.
За плечами у Нуньеса два блестящих сезона за "Бенфику". В течение этого времени Дарвин забил 48 голов в 85 матчах с учетом всех соревнований, отличившись в обоих четвертьфинальных встречах Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" в минувшем сезоне.
"Я счастлив оказаться в "Ливерпуле" и очень рад стать частью этого замечательного клуба".
"Я играл против "Ливерпуля" и видел много их матчей в Лиге Чемпионов, и я могу сказать, что это мой стиль футбола. Здесь замечательные игроки, и я думаю, этот стиль игры подходит мне".
"Как я и сказал, я видел много матчей "Ливерпуля". Это большой клуб, и я надеюсь, что сделаю все возможное, чтобы помочь команде", — сообщил Нуньес.
14.06.2022 22:00
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6ля у него телка разведенка с прицепом от игрока Барсы
Он типичный куколд-хохох
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В честь него уже премию сделали. Величайший!
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Эрлинг Холанд:
> 22 года этим летом
> 194 см
> 88 кг
> 3 сезона на топ-уровне в чемпионате Германии
> 155 голов за карьеру на клубном уровне
> 20 голов за сборную
> С детства за КОРОЛЕЙ
> 51 млн
дарвина нуньеса:
> 23 года этим летом
> 187 см
> 81 кг
> 1 сезон на околотоп уровне в чемпионате Португалии
> 68 голов за всю карьеру на клубом уровне
> 2 гола за сборную
> операция на колене 1,5 года назад
> наемник
> 85 млн
ору с долбоебов портовых)))
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Ну хоть на ком-то эта красная тряпка смотрится презентабельно.
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Топарь нереальный, смотрел все матчи Бенфики в этом сезоне. Дриблинг, пас, удар - всё на высочайшем уровне!!!
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Ёбырь Челси и Сити подъехал.
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