"Ливерпуль" завершил приобретение Нуньеса

"Ливерпуль" официально завершил приобретение нападающего "Бенфики" и сборной Уругвая Дарвина Нуньеса.

Пройдя медобследование на базе "Ливерпуля" в Керби, Нуньес заключил с мерсисайдским клубом долгосрочный контракт и получил футболку с 27-м номером.



По информации BBC, Дарвин обошелся "красным" в 64 миллиона фунтов, но в будущем за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 85 млн. фунтов.



Таким образом, уругвайский нападающий, которому на следующей неделе исполнится 23, имеет все шансы отобрать звание самого дорогого приобретения в истории "Ливерпуля" у защитника Виргила Ван Дейка, который в январе 2018 был куплен у "Саутгемптона" за 75 млн. фунтов.



За плечами у Нуньеса два блестящих сезона за "Бенфику". В течение этого времени Дарвин забил 48 голов в 85 матчах с учетом всех соревнований, отличившись в обоих четвертьфинальных встречах Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" в минувшем сезоне.



"Я счастлив оказаться в "Ливерпуле" и очень рад стать частью этого замечательного клуба".



"Я играл против "Ливерпуля" и видел много их матчей в Лиге Чемпионов, и я могу сказать, что это мой стиль футбола. Здесь замечательные игроки, и я думаю, этот стиль игры подходит мне".



"Как я и сказал, я видел много матчей "Ливерпуля". Это большой клуб, и я надеюсь, что сделаю все возможное, чтобы помочь команде", — сообщил Нуньес.



