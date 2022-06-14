"Ливерпуль" завершил приобретение Нуньеса

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" официально завершил приобретение нападающего "Бенфики" и сборной Уругвая Дарвина Нуньеса.

Пройдя медобследование на базе "Ливерпуля" в Керби, Нуньес заключил с мерсисайдским клубом долгосрочный контракт и получил футболку с 27-м номером.

По информации BBC, Дарвин обошелся "красным" в 64 миллиона фунтов, но в будущем за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 85 млн. фунтов.

Таким образом, уругвайский нападающий, которому на следующей неделе исполнится 23, имеет все шансы отобрать звание самого дорогого приобретения в истории "Ливерпуля" у защитника Виргила Ван Дейка, который в январе 2018 был куплен у "Саутгемптона" за 75 млн. фунтов.

За плечами у Нуньеса два блестящих сезона за "Бенфику". В течение этого времени Дарвин забил 48 голов в 85 матчах с учетом всех соревнований, отличившись в обоих четвертьфинальных встречах Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" в минувшем сезоне.

"Я счастлив оказаться в "Ливерпуле" и очень рад стать частью этого замечательного клуба".

"Я играл против "Ливерпуля" и видел много их матчей в Лиге Чемпионов, и я могу сказать, что это мой стиль футбола. Здесь замечательные игроки, и я думаю, этот стиль игры подходит мне".

"Как я и сказал, я видел много матчей "Ливерпуля". Это большой клуб, и я надеюсь, что сделаю все возможное, чтобы помочь команде", — сообщил Нуньес.

Дарвин Нуньес


Метки Бенфика, Ливерпуль, Нуньес, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. great-alexander 14.06.2022 22:06 # great-alexander
    6ля у него телка разведенка с прицепом от игрока Барсы

    Он типичный куколд-хохох

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  2. van-dijk 14.06.2022 22:02 # van-dijk
    В честь него уже премию сделали. Величайший!

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  3. true-manc 14.06.2022 22:02 # true-manc
    Эрлинг Холанд:
    > 22 года этим летом
    > 194 см
    > 88 кг
    > 3 сезона на топ-уровне в чемпионате Германии
    > 155 голов за карьеру на клубном уровне
    > 20 голов за сборную
    > С детства за КОРОЛЕЙ
    > 51 млн

    дарвина нуньеса:
    > 23 года этим летом
    > 187 см
    > 81 кг
    > 1 сезон на околотоп уровне в чемпионате Португалии
    > 68 голов за всю карьеру на клубом уровне
    > 2 гола за сборную
    > операция на колене 1,5 года назад
    > наемник
    > 85 млн

    ору с долбоебов портовых)))

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  4. vagifspurs 14.06.2022 22:02 # vagifspurs
    Ну хоть на ком-то эта красная тряпка смотрится презентабельно.

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  5. van-dijk 14.06.2022 22:00 # van-dijk
    Топарь нереальный, смотрел все матчи Бенфики в этом сезоне. Дриблинг, пас, удар - всё на высочайшем уровне!!!

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  6. van-dijk 14.06.2022 22:00 # van-dijk
    Ёбырь Челси и Сити подъехал.

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