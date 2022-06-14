"Юнайтед" сделал предложение Эриксену

Кристиан Эриксен "Манчестер Юнайтед" предложил контракт полузащитнику "Брентфорда" Кристиану Эриксену.

Год назад Эриксен перенес остановку сердца в матче за сборную Дании на Евро-2020, однако благодаря "Брентфорду", где он провел вторую половину минувшего сезона, Кристиан эффектно вернулся в футбол.

"Брентфорд" выиграл семь из 11 матчей, в которых принимал участи Эриксен, гарантировав себе продление прописки в Премьер-Лиге за пару недель до финиша.

"Пчелы" отчаянно пытаются сохранить Кристиана, чей контракт истекает 30 июня, но не в состоянии конкурировать с большими клубами, интерес которых привлек 30-летний датчанин своей игрой.

Одним из этих клубов является "Юнайтед", который, как утверждает The Athletic, уже ждет ответа от полузащитника на выдвинутое предложение.

"У меня есть различные предложения и варианты, которые мы изучаем. Затем мы примем решение. Я был бы счастлив снова сыграть в Лиге Чемпионов. Я знаю, как это весело, но это не является жизненно необходимым для меня", — сообщил Эриксен Vialpay.


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2022 21:00

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  1. mancunia-planet 14.06.2022 22:06 # mancunia-planet
    Да нахуй он нужен инвалид, ещё и в возрасте, ну пздц блеать.

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  2. quavo 14.06.2022 21:31 # quavo
    Делают из муму аякс, катимся по пизде

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