"Юнайтед" сделал предложение Эриксену

"Манчестер Юнайтед" предложил контракт полузащитнику "Брентфорда" Кристиану Эриксену.

Год назад Эриксен перенес остановку сердца в матче за сборную Дании на Евро-2020, однако благодаря "Брентфорду", где он провел вторую половину минувшего сезона, Кристиан эффектно вернулся в футбол.



"Брентфорд" выиграл семь из 11 матчей, в которых принимал участи Эриксен, гарантировав себе продление прописки в Премьер-Лиге за пару недель до финиша.



"Пчелы" отчаянно пытаются сохранить Кристиана, чей контракт истекает 30 июня, но не в состоянии конкурировать с большими клубами, интерес которых привлек 30-летний датчанин своей игрой.



Одним из этих клубов является "Юнайтед", который, как утверждает The Athletic, уже ждет ответа от полузащитника на выдвинутое предложение.



"У меня есть различные предложения и варианты, которые мы изучаем. Затем мы примем решение. Я был бы счастлив снова сыграть в Лиге Чемпионов. Я знаю, как это весело, но это не является жизненно необходимым для меня", — сообщил Эриксен Vialpay.