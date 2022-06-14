"Юнайтед" сделал предложение Эриксену
"Манчестер Юнайтед" предложил контракт полузащитнику "Брентфорда" Кристиану Эриксену.
Год назад Эриксен перенес остановку сердца в матче за сборную Дании на Евро-2020, однако благодаря "Брентфорду", где он провел вторую половину минувшего сезона, Кристиан эффектно вернулся в футбол.
"Брентфорд" выиграл семь из 11 матчей, в которых принимал участи Эриксен, гарантировав себе продление прописки в Премьер-Лиге за пару недель до финиша.
"Пчелы" отчаянно пытаются сохранить Кристиана, чей контракт истекает 30 июня, но не в состоянии конкурировать с большими клубами, интерес которых привлек 30-летний датчанин своей игрой.
Одним из этих клубов является "Юнайтед", который, как утверждает The Athletic, уже ждет ответа от полузащитника на выдвинутое предложение.
"У меня есть различные предложения и варианты, которые мы изучаем. Затем мы примем решение. Я был бы счастлив снова сыграть в Лиге Чемпионов. Я знаю, как это весело, но это не является жизненно необходимым для меня", — сообщил Эриксен Vialpay.
14.06.2022 21:00
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Да нахуй он нужен инвалид, ещё и в возрасте, ну пздц блеать.
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Делают из муму аякс, катимся по пизде
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