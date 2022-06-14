Дембеле стал на шаг ближе к "Челси"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле стал на шаг ближе к переходу в "Челси", отвергнув финальное предложение своего клуба о новом контракте.

На прошлой неделе президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что его клуб все еще ждет ответа от Дембеле на свое предложение о продлении истекающего в конце июня контракта.



Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в Испании, Усман отклонил это предложение и решил, что покинет "Барселону" свободным агентом.



Таким образом, 25-летний француз приблизился к переходу в "Челси", с главным тренером которого Томасом Тухелем ему довелось поработать в дортмундской "Боруссии".



Напомним, еще в начале июня стало известно, что "Челси" лидирует в борьбе за Дембеле. На тот момент Усман еще колебался насчет ухода из "Барселоны".