Дембеле стал на шаг ближе к "Челси"

Усман Дембеле Вингер "Барселоны" Усман Дембеле стал на шаг ближе к переходу в "Челси", отвергнув финальное предложение своего клуба о новом контракте.

На прошлой неделе президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что его клуб все еще ждет ответа от Дембеле на свое предложение о продлении истекающего в конце июня контракта.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в Испании, Усман отклонил это предложение и решил, что покинет "Барселону" свободным агентом.

Таким образом, 25-летний француз приблизился к переходу в "Челси", с главным тренером которого Томасом Тухелем ему довелось поработать в дортмундской "Боруссии".

Напомним, еще в начале июня стало известно, что "Челси" лидирует в борьбе за Дембеле. На тот момент Усман еще колебался насчет ухода из "Барселоны".


Метки Барселона, Дембеле, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2022 20:00

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  1. chebrec 14.06.2022 20:21 # chebrec
    Да рожайте ужееееее!!!!

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  2. grishatkach 14.06.2022 20:16 # grishatkach
    будем надеяться, что разведет этих шарных на бабки

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  3. takernotagiver 14.06.2022 20:10 # takernotagiver
    А сколько всего шагов?)))

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  4. thegodfather 14.06.2022 20:07 # thegodfather
    Император!

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