Дембеле стал на шаг ближе к "Челси"
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле стал на шаг ближе к переходу в "Челси", отвергнув финальное предложение своего клуба о новом контракте.
На прошлой неделе президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что его клуб все еще ждет ответа от Дембеле на свое предложение о продлении истекающего в конце июня контракта.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в Испании, Усман отклонил это предложение и решил, что покинет "Барселону" свободным агентом.
Таким образом, 25-летний француз приблизился к переходу в "Челси", с главным тренером которого Томасом Тухелем ему довелось поработать в дортмундской "Боруссии".
Напомним, еще в начале июня стало известно, что "Челси" лидирует в борьбе за Дембеле. На тот момент Усман еще колебался насчет ухода из "Барселоны".
14.06.2022 20:00
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Последние комментарии:
Да рожайте ужееееее!!!!
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будем надеяться, что разведет этих шарных на бабки
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А сколько всего шагов?)))
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Император!
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