МЮ продвигается в переговорах по Де Йонгу

"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с "Барселоной" о покупке полузащитника Френки Де Йонга, а также сделал запрос насчет вингера "Аякса" Антони.

Sky Sports подтверждает информацию о том, что новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сделал приглашение центрального полузащитника приоритетной задачей на это лето.



"Красные дьяволы" пока не выдвигали "Барселоне" свое предложение по Де Йонгу, однако два клуба продолжают переговоры. У сторон крепнет ощущение, что компромисс будет достигнут.



Вместе с тем "Юнайтед" не готов переплачивать за Френки и держит в уме альтернативы бывшему подопечного Тен Хага по "Аяксу".



Кроме того, как уже было сказано, "дьяволы" прощупывают почву насчет приобретения Антони. Еще один находящийся на радаре у Тен Хага игрок "Аякса" — защитник Юрриен Тимбер.