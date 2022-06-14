МЮ продвигается в переговорах по Де Йонгу

Френки Де Йонг "Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с "Барселоной" о покупке полузащитника Френки Де Йонга, а также сделал запрос насчет вингера "Аякса" Антони.

Sky Sports подтверждает информацию о том, что новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сделал приглашение центрального полузащитника приоритетной задачей на это лето.

"Красные дьяволы" пока не выдвигали "Барселоне" свое предложение по Де Йонгу, однако два клуба продолжают переговоры. У сторон крепнет ощущение, что компромисс будет достигнут.

Вместе с тем "Юнайтед" не готов переплачивать за Френки и держит в уме альтернативы бывшему подопечного Тен Хага по "Аяксу".

Кроме того, как уже было сказано, "дьяволы" прощупывают почву насчет приобретения Антони. Еще один находящийся на радаре у Тен Хага игрок "Аякса" — защитник Юрриен Тимбер.


Метки Антони, Аякс, Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2022 19:00

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  1. mancunia-planet 14.06.2022 20:22 # mancunia-planet
    Слишком медленно долбаёбы ебучие, заипале почву щупать.

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  2. noi39 14.06.2022 19:15 # noi39
    Да пусть уже весь Аякс скупают на корню, так и дешевле будет, да глядишь и в АПЛ попрут.

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