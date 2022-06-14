"Бавария" готовит третье предложение по Мане

Садио Мане "Бавария" готовится выдвинуть свое третье предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.

На прошлой неделе "Бавария" получила два отказа на свои предложения по Мане в размере около 25 и 30 миллионов фунтов.

С тех пор "Ливерпуль" успел согласовал приобретение нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса, который видится прямой заменой 30-летнему сенегальцу.

Как сообщает Bild, на сей раз "Бавария" собирается предложить за Садио 34.6 млн. фунтов, включая 4.3 млн. фунтов в виде бонусов.

Эта сумма все равно не дотягивает до тех 42.5 млн. фунтов, в которые "Ливерпуль" оценивает своего 10-го номера, однако после согласования трансфера Нуньеса "красные" могут стать сговорчивее.


Метки Бавария, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 629

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rah 14.06.2022 18:51 # rah
    как то непрывычно

    (ответить)

  2. true-manc 14.06.2022 18:21 # true-manc
    баварцы топово ссут на лузерпуль - наша школа)))

    (ответить)

  3. lfcynwa 14.06.2022 18:02 # lfcynwa
    если колбаса отклонит, эти 3,14расы вернуться с еще одним предложением

    какой же Салихамиджич конченый, просто атас. Столько наобсирался в последнее время(кроме Гравенберха канеш), что дышать боится падла

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: