"Бавария" готовит третье предложение по Мане

"Бавария" готовится выдвинуть свое третье предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.

На прошлой неделе "Бавария" получила два отказа на свои предложения по Мане в размере около 25 и 30 миллионов фунтов.



С тех пор "Ливерпуль" успел согласовал приобретение нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса, который видится прямой заменой 30-летнему сенегальцу.



Как сообщает Bild, на сей раз "Бавария" собирается предложить за Садио 34.6 млн. фунтов, включая 4.3 млн. фунтов в виде бонусов.



Эта сумма все равно не дотягивает до тех 42.5 млн. фунтов, в которые "Ливерпуль" оценивает своего 10-го номера, однако после согласования трансфера Нуньеса "красные" могут стать сговорчивее.