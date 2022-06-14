"Бавария" готовит третье предложение по Мане
"Бавария" готовится выдвинуть свое третье предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.
На прошлой неделе "Бавария" получила два отказа на свои предложения по Мане в размере около 25 и 30 миллионов фунтов.
С тех пор "Ливерпуль" успел согласовал приобретение нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса, который видится прямой заменой 30-летнему сенегальцу.
Как сообщает Bild, на сей раз "Бавария" собирается предложить за Садио 34.6 млн. фунтов, включая 4.3 млн. фунтов в виде бонусов.
Эта сумма все равно не дотягивает до тех 42.5 млн. фунтов, в которые "Ливерпуль" оценивает своего 10-го номера, однако после согласования трансфера Нуньеса "красные" могут стать сговорчивее.
14.06.2022 18:00
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Последние комментарии:
как то непрывычно
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баварцы топово ссут на лузерпуль - наша школа)))
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если колбаса отклонит, эти 3,14расы вернуться с еще одним предложением
какой же Салихамиджич конченый, просто атас. Столько наобсирался в последнее время(кроме Гравенберха канеш), что дышать боится падла
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