Матич перешел в "Рому"

Полузащитник Неманья Матич официально присоединился к "Роме" после пяти сезонов выступлений за "Манчестер Юнайтед".

Контракт Матича, покинувшего "Олд Траффорд" свободным агентом, с клубом Серии А рассчитан на один год. За "Рому" Неманья будет выступать под 21-м номером.



В Риме Матич воссоединится с Жозе Моуриньо, с которым ему довелось поработать не только в "Юнайтед", но и в "Челси". Фактически это уже третий раз, когда португальский тренер подписывает Неманью.



Добавим, при Моуриньо 33-летний серб выигрывал Премьер-Лигу с "Челси", а также участвовал в финалах Кубка Англии и Лиги Европы с "Юнайтед".