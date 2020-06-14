Компани возглавил "Бернли"

Вылетевший из Премьер-Лиги "Бернли" представил Венсана Компани своим новым главным тренером.

Напомним, в середине апреля "Бернли" расстался со своим многолетним рулевым Шоном Дайчем, и это даже взбодрило команду, но оказалось недостаточным, чтобы "бордовые" избежали вылета в Чемпионшип.



Решать задачу по возвращению "Бернли" в Премьер-Лигу предстоит Компани, за плечами у которого два сезона работы главным тренером "Андерлехта".



В минувшем сезоне подопечные Венсана заняли третье место в бельгийском чемпионате, квалифицировавшись в еврокубки, и достигли финала Кубка Голландии.



Но в Англии 36-летний бельгиец прежде всего известен благодаря своим выступлениям за "Манчестер Сити", с которым он завоевал 10 больших трофеев в течение 11 лет.



"Я в восторге от приключения, что ждет меня. "Бернли — воистину историческая английская команда, и для меня честь получить здесь назначение на должность главного тренера. Я впечатлен тем видением, которое есть у руководства и которое совпадает с моим собственным. Нас ждет важный сезон, и я надеюсь сыграть свою роль", — сообщил Компани.