Нападающий "Эвертона" Ришарлисон отмел вариант с "Арсеналом", но рассматривает два других лондонских клуба.

Своими 10 голами в завершившемся сезоне Ришарлисон помог "Эвертону" избежать вылета из Премьер-Лиги, однако борьба за выживание совершенно не соответствует амбициям 25-летнего бразильца.



Ришарлисон готов покинуть "Гудисон Парк" этим летом и уйти на повышение, вызывая интерес со стороны "Арсенала", "Челси", "Тоттенхэма", ПСЖ и "Реала".



Однако бразильское издание UOL утверждает, что приоритет Ришарлисона — остаться в Премьер-Лиге. При этом вариант с "канонирам" нападающего не устраивает — причина этого не называется, но можно предположить, что дело в Лиге Чемпионов.



Таким образом, учитывая предпочтения Ришарлисона, "Челси" и "Тоттенхэм" видятся главными претендентами на оцениваемого в 50 миллионов фунтов бразильца.