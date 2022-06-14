Ришарлисон отмел вариант с "Арсеналом"

Ришарлисон Нападающий "Эвертона" Ришарлисон отмел вариант с "Арсеналом", но рассматривает два других лондонских клуба.

Своими 10 голами в завершившемся сезоне Ришарлисон помог "Эвертону" избежать вылета из Премьер-Лиги, однако борьба за выживание совершенно не соответствует амбициям 25-летнего бразильца.

Ришарлисон готов покинуть "Гудисон Парк" этим летом и уйти на повышение, вызывая интерес со стороны "Арсенала", "Челси", "Тоттенхэма", ПСЖ и "Реала".

Однако бразильское издание UOL утверждает, что приоритет Ришарлисона — остаться в Премьер-Лиге. При этом вариант с "канонирам" нападающего не устраивает — причина этого не называется, но можно предположить, что дело в Лиге Чемпионов.

Таким образом, учитывая предпочтения Ришарлисона, "Челси" и "Тоттенхэм" видятся главными претендентами на оцениваемого в 50 миллионов фунтов бразильца.


Метки Арсенал, Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2022 15:00

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  1. acceptodessa 14.06.2022 15:30 # acceptodessa
    Ему нет места ни в членси ни в петунгэмэ.

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  2. whitecolor 14.06.2022 15:20 # whitecolor
    Потому как говно, говно Beerbunker

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