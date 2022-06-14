Анонс матча Англия — Венгрия

В домашнем противостоянии с венграми во вторник вечером сборная Англии постарается прервать свою трехматчевую серию без побед.

Эта серия началась как раз с поражения 1:0 от Венгрии в Будапеште 10 дней назад. Ни Германию (1:1), ни Италию (0:0) англичанам одолеть тоже не удалось.



В результате команда Гарета Саутгейта оказалась на дне Группы A3 Лиги Наций, отставая от лидирующих итальянцев на три очка.



- То поражение в Будапеште прервало 15-матчевую беспроигрышную серию англичан против венгров (1965-2021).



- Венгрия выиграла только один из 11 выездных матчей против Англии (1 ничья, 9 поражений) — 3:6 на "Уэмбли" в ноябре 1953.



- Англичанам не удавалось забить лишь в трех из 25 встреч с венграми.



- Венгры проиграли только два из 12 последних матчей в Лиге Наций (6 побед, 4 ничьи). В 11 из 12 они забивали — исключением стала безголевая ничья с Россией в октябре 2020.



- Англичане не пропускали больше одного гола в каждом из 25 последних матчей во всех соревнованиях.



- Англия не забивала в семи из 15 своих матчей в Лиге Наций.



- Харри Кейн поучаствовал в 35% всех голов Англии при Саутгейте (56 из 158).



Конор Галлахер — единственный полевой игрок из вызванных, еще не сыгравший за английскую сборную в этом месяце. Фил Фоден оправился после коронаврусной болезни, но его состояние вызывает вопросы.



Лига Наций. Группа A3

Сборная Англии — сборная Венгрии

Вулверхэмптон. Стадион "Молинью". 21:45 Онлайн-трансляция