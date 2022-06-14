Анонс матча Англия — Венгрия

Харри Кейн В домашнем противостоянии с венграми во вторник вечером сборная Англии постарается прервать свою трехматчевую серию без побед.

Эта серия началась как раз с поражения 1:0 от Венгрии в Будапеште 10 дней назад. Ни Германию (1:1), ни Италию (0:0) англичанам одолеть тоже не удалось.

В результате команда Гарета Саутгейта оказалась на дне Группы A3 Лиги Наций, отставая от лидирующих итальянцев на три очка.

- То поражение в Будапеште прервало 15-матчевую беспроигрышную серию англичан против венгров (1965-2021).

- Венгрия выиграла только один из 11 выездных матчей против Англии (1 ничья, 9 поражений) — 3:6 на "Уэмбли" в ноябре 1953.

- Англичанам не удавалось забить лишь в трех из 25 встреч с венграми.

- Венгры проиграли только два из 12 последних матчей в Лиге Наций (6 побед, 4 ничьи). В 11 из 12 они забивали — исключением стала безголевая ничья с Россией в октябре 2020.

- Англичане не пропускали больше одного гола в каждом из 25 последних матчей во всех соревнованиях.

- Англия не забивала в семи из 15 своих матчей в Лиге Наций.

- Харри Кейн поучаствовал в 35% всех голов Англии при Саутгейте (56 из 158).

Конор Галлахер — единственный полевой игрок из вызванных, еще не сыгравший за английскую сборную в этом месяце. Фил Фоден оправился после коронаврусной болезни, но его состояние вызывает вопросы.

Лига Наций. Группа A3
Сборная Англии — сборная Венгрии
Вулверхэмптон. Стадион "Молинью". 21:45 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Наций, сборная Англии, сборная Венгрии

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 233

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverbro 14.06.2022 14:37 # liverbro
    Иблан сруманк тут как тут))великая королева страпонов!)

    (ответить)

  2. true-manc 14.06.2022 14:01 # true-manc
    > Фил Фоден оправился после коронаврусной болезни, но его состояние вызывает вопросы.

    КОРОЛЬ!!! Здоровья КОРОЛЮ!!!

    (ответить)

  3. true-manc 14.06.2022 14:01 # true-manc
    Что там, аленьсандр-дырнольд снова будет на банке?)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: