Анонс матча Англия — Венгрия
В домашнем противостоянии с венграми во вторник вечером сборная Англии постарается прервать свою трехматчевую серию без побед.
Эта серия началась как раз с поражения 1:0 от Венгрии в Будапеште 10 дней назад. Ни Германию (1:1), ни Италию (0:0) англичанам одолеть тоже не удалось.
В результате команда Гарета Саутгейта оказалась на дне Группы A3 Лиги Наций, отставая от лидирующих итальянцев на три очка.
- То поражение в Будапеште прервало 15-матчевую беспроигрышную серию англичан против венгров (1965-2021).
- Венгрия выиграла только один из 11 выездных матчей против Англии (1 ничья, 9 поражений) — 3:6 на "Уэмбли" в ноябре 1953.
- Англичанам не удавалось забить лишь в трех из 25 встреч с венграми.
- Венгры проиграли только два из 12 последних матчей в Лиге Наций (6 побед, 4 ничьи). В 11 из 12 они забивали — исключением стала безголевая ничья с Россией в октябре 2020.
- Англичане не пропускали больше одного гола в каждом из 25 последних матчей во всех соревнованиях.
- Англия не забивала в семи из 15 своих матчей в Лиге Наций.
- Харри Кейн поучаствовал в 35% всех голов Англии при Саутгейте (56 из 158).
Конор Галлахер — единственный полевой игрок из вызванных, еще не сыгравший за английскую сборную в этом месяце. Фил Фоден оправился после коронаврусной болезни, но его состояние вызывает вопросы.
Лига Наций. Группа A3
Сборная Англии — сборная Венгрии
Вулверхэмптон. Стадион "Молинью". 21:45 Онлайн-трансляция
14.06.2022 14:00
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Последние комментарии:
Иблан сруманк тут как тут))великая королева страпонов!)
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> Фил Фоден оправился после коронаврусной болезни, но его состояние вызывает вопросы.
КОРОЛЬ!!! Здоровья КОРОЛЮ!!!
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Что там, аленьсандр-дырнольд снова будет на банке?)
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