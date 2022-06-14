Травма может помешать переходу Кунде в "Челси"

Переход Жюля Кунде в "Челси" оказался под большим вопросом после того, как защитник "Севильи" был вынужден отправиться на операцию на колене.

23-летний Кунде продержался только 45 минут в проигранном сборной Франции матче Лиги Наций против Хорватии накануне (0:1).



Кунде усугубил состояние своего правого колена, которое беспокоило его и раньше. Сроки восстановления Жюля неизвестны, однако "Челси теперь может отказаться от планов по покупке защитника, если тому суждено пропустить предсезонный период или старт новой кампании.



"Мне было очень хорошо известно его физическое состояние. Завтра ему предстоит хирургическое вмешательство, потому что эта проблема беспокоит его несколько месяцев", — цитирует главного тренера французов Дидье Дешама Daily Mail.



Добавим, с переходом в "Челси" из числа защитников также связывают Милана Шкриниара из "Интера" и Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг".