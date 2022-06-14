"Тоттенхэм" согласовал покупку Биссума

Ив Биссума "Тоттенхэм" согласовал приобретение полузащитника "Брайтона" Ива Биссума за 25 миллионов фунтов.

"Тоттенхэм" интересовался Биссума еще в январе, но тогда "Брайтон" оказался менее сговорчив, нежели сейчас, когда у Ива остается только 12 месяцев по контракту.

Как утверждает The Times, "чайки" приняли предложение "шпор" и разрешили начать переговоры с самим Биссума. В Северном Лондоне уверены, что с согласованием условий личного контракта не возникнет проблем.

Ожидается, что уже на текущей неделе Биссума, которым прошлым летом интересовались "Ливерпуль" и "Арсенал", пройдет медобследование перед заключением сделки.

25-летнему малийцу, который в 2018 году был куплен "Брайтоном" у "Лилля" за 15 млн. фунтов, предстоит стать третьим новичком команды Антонио Конте в это окно после Фрэйзера Форстера и Ивана Перишича.


Метки Биссума, Брайтон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 14.06.2022 11:39 # mixmaster
    с него еще не сняли обвинения в сексуальном насилии. удачи!

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  2. gary47 14.06.2022 11:29 # gary47
    Имхо этому мАлому ЛЧ не по плечу

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  3. slavaukraine 14.06.2022 11:27 # slavaukraine
    Вот это конечно ТОП!!!

    Ндомбеле гудбай! Забудем тебя как страшный сон!

    Столько бл1ять таланта у Танги, но лень и плаксивость не делает из него топа и не сделает.

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  4. lfcynwa 14.06.2022 11:18 # lfcynwa
    Шпоры пока что прям молодцы в это ТО

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  5. grafters 14.06.2022 11:17 # grafters
    охохо, вот это топчик

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