"Тоттенхэм" согласовал покупку Биссума

"Тоттенхэм" согласовал приобретение полузащитника "Брайтона" Ива Биссума за 25 миллионов фунтов.

"Тоттенхэм" интересовался Биссума еще в январе, но тогда "Брайтон" оказался менее сговорчив, нежели сейчас, когда у Ива остается только 12 месяцев по контракту.



Как утверждает The Times, "чайки" приняли предложение "шпор" и разрешили начать переговоры с самим Биссума. В Северном Лондоне уверены, что с согласованием условий личного контракта не возникнет проблем.



Ожидается, что уже на текущей неделе Биссума, которым прошлым летом интересовались "Ливерпуль" и "Арсенал", пройдет медобследование перед заключением сделки.



25-летнему малийцу, который в 2018 году был куплен "Брайтоном" у "Лилля" за 15 млн. фунтов, предстоит стать третьим новичком команды Антонио Конте в это окно после Фрэйзера Форстера и Ивана Перишича.