"Тоттенхэм" согласовал покупку Биссума
"Тоттенхэм" согласовал приобретение полузащитника "Брайтона" Ива Биссума за 25 миллионов фунтов.
"Тоттенхэм" интересовался Биссума еще в январе, но тогда "Брайтон" оказался менее сговорчив, нежели сейчас, когда у Ива остается только 12 месяцев по контракту.
Как утверждает The Times, "чайки" приняли предложение "шпор" и разрешили начать переговоры с самим Биссума. В Северном Лондоне уверены, что с согласованием условий личного контракта не возникнет проблем.
Ожидается, что уже на текущей неделе Биссума, которым прошлым летом интересовались "Ливерпуль" и "Арсенал", пройдет медобследование перед заключением сделки.
25-летнему малийцу, который в 2018 году был куплен "Брайтоном" у "Лилля" за 15 млн. фунтов, предстоит стать третьим новичком команды Антонио Конте в это окно после Фрэйзера Форстера и Ивана Перишича.
14.06.2022 11:00
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Последние комментарии:
с него еще не сняли обвинения в сексуальном насилии. удачи!
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Имхо этому мАлому ЛЧ не по плечу
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Вот это конечно ТОП!!!
Ндомбеле гудбай! Забудем тебя как страшный сон!
Столько бл1ять таланта у Танги, но лень и плаксивость не делает из него топа и не сделает.
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Шпоры пока что прям молодцы в это ТО
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охохо, вот это топчик
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