Таарабт: "Нуньес — это сочетание Кавани и Суареса"

Дарвин Нуньес Полузащитник "Бенфики" Адель Таарабт заявил, что нападающий Дарвин Нуньес сочетает в себе качества своих легендарных соотечественников Эдинсона Кавани и Луиса Суареса.

Накануне "Бенфики" объявила о достигнутой договоренности с "Ливерпулем" насчет перехода Нуньеса в английский клуб.

Таарабт, поигравший в Англии за "Тоттенхэм", КПР и "Фулхэм", убежден, что 22-летний уругваец проявит себя с лучшей стороны на новом месте.

"Когда "Бенфика" купила его за большие деньги, никто не знал его, и многие люди были удивлены. Но когда мы впервые увидели его на тренировке, то поняли, что он станет одним из лучших нападающих в мире".

"Дарвин — это сочетание Кавани и Суареса. Он может прыгать, он может совершать рывки за спину защитникам. На мой взгляд, он сочетает качества обоих. У него есть этот южноамериканский характер, ему нравится побеждать, он победитель, он боец, он очень, очень быстр и силен", — цитирует Таарабта Daily Mirror.


Метки Бенфика, Ливерпуль, Нуньес, Таарабт

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. liverpudlian 14.06.2022 10:10 # liverpudlian
    Холанд это тень Нуньеса. Легчайшая золотая бутса, как минимум.
    Чо с ебалом сосити? ХАХАХА

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  2. liverbro 14.06.2022 10:07 # liverbro
    О!голубятня сразу налетела)комплексы чё)

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  3. true-manc 14.06.2022 10:02 # true-manc
    Нуньес - это сочетание Кэрролла и Борини

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  4. slash-lfc 14.06.2022 10:01 # slash-lfc
    Или Энди Кэрролла за сотку уехеххехехехехе

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