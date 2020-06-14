Таарабт: "Нуньес — это сочетание Кавани и Суареса"
Полузащитник "Бенфики" Адель Таарабт заявил, что нападающий Дарвин Нуньес сочетает в себе качества своих легендарных соотечественников Эдинсона Кавани и Луиса Суареса.
Накануне "Бенфики" объявила о достигнутой договоренности с "Ливерпулем" насчет перехода Нуньеса в английский клуб.
Таарабт, поигравший в Англии за "Тоттенхэм", КПР и "Фулхэм", убежден, что 22-летний уругваец проявит себя с лучшей стороны на новом месте.
"Когда "Бенфика" купила его за большие деньги, никто не знал его, и многие люди были удивлены. Но когда мы впервые увидели его на тренировке, то поняли, что он станет одним из лучших нападающих в мире".
"Дарвин — это сочетание Кавани и Суареса. Он может прыгать, он может совершать рывки за спину защитникам. На мой взгляд, он сочетает качества обоих. У него есть этот южноамериканский характер, ему нравится побеждать, он победитель, он боец, он очень, очень быстр и силен", — цитирует Таарабта Daily Mirror.
14.06.2022 10:00
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Последние комментарии:
Холанд это тень Нуньеса. Легчайшая золотая бутса, как минимум.
Чо с ебалом сосити? ХАХАХА
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О!голубятня сразу налетела)комплексы чё)
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Нуньес - это сочетание Кэрролла и Борини
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Или Энди Кэрролла за сотку уехеххехехехехе
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