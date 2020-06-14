Таарабт: "Нуньес — это сочетание Кавани и Суареса"

Полузащитник "Бенфики" Адель Таарабт заявил, что нападающий Дарвин Нуньес сочетает в себе качества своих легендарных соотечественников Эдинсона Кавани и Луиса Суареса.

Накануне "Бенфики" объявила о достигнутой договоренности с "Ливерпулем" насчет перехода Нуньеса в английский клуб.



Таарабт, поигравший в Англии за "Тоттенхэм", КПР и "Фулхэм", убежден, что 22-летний уругваец проявит себя с лучшей стороны на новом месте.



"Когда "Бенфика" купила его за большие деньги, никто не знал его, и многие люди были удивлены. Но когда мы впервые увидели его на тренировке, то поняли, что он станет одним из лучших нападающих в мире".



"Дарвин — это сочетание Кавани и Суареса. Он может прыгать, он может совершать рывки за спину защитникам. На мой взгляд, он сочетает качества обоих. У него есть этот южноамериканский характер, ему нравится побеждать, он победитель, он боец, он очень, очень быстр и силен", — цитирует Таарабта Daily Mirror.