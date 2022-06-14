"Сити" начинает переговоры по Филлипсу

Калвин Филлипс "Манчестер Сити" готовится начать переговоры о приобретении полузащитника "Лидса" и сборной Англии Калвина Филлипса.

Накануне "Сити" завершил приобретение нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", восполнив пустоту, которая зияла с ухода Серхио Агуэро прошлым летом.

Как сообщает Goal, в остатке трансферного окна главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола надеется обзавестись полузащитником оборонительного плана и левым защитником.

И приглашение опорника — следующая по приоритету задача. "Сити" отмел кандидатуры Френки Де Йонга из "Барселоны" и Деклана Райса из "Вест Хэма", решив сосредоточить свое внимание на 26-летнем Филлипсе.

Гвардиоле нужен игрок, который сможет заменить покидающего клуб Фернандиньо и страховать Родри. "Горожане" пока не контактировали с "Лидом", но собираются обратиться насчет Калвина, как только тот вернется из сборной Англии.


Метки Лидс, Манчестер Сити, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2022 09:00

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  1. quavo 14.06.2022 09:59 # quavo
    Пздц этот ананас распиареная хуита же

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  2. noi39 14.06.2022 09:53 # noi39
    Нахрен ему нужна эта голубятня.Да ещё и лечь под вРотри.

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  3. mancityman 14.06.2022 09:45 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. vals1702 14.06.2022 09:22 # vals1702
    транш на лярд подогнали Пепуну )))

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  5. true-manc 14.06.2022 09:20 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  6. homer-simpson 14.06.2022 09:18 # homer-simpson
    С " Лидом" я думаю не получится договориться

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  7. slash-lfc 14.06.2022 09:12 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

    >"Манчестер Сити"

    КОРОЛИ!!!

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