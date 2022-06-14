"Сити" начинает переговоры по Филлипсу

"Манчестер Сити" готовится начать переговоры о приобретении полузащитника "Лидса" и сборной Англии Калвина Филлипса.

Накануне "Сити" завершил приобретение нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", восполнив пустоту, которая зияла с ухода Серхио Агуэро прошлым летом.



Как сообщает Goal, в остатке трансферного окна главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола надеется обзавестись полузащитником оборонительного плана и левым защитником.



И приглашение опорника — следующая по приоритету задача. "Сити" отмел кандидатуры Френки Де Йонга из "Барселоны" и Деклана Райса из "Вест Хэма", решив сосредоточить свое внимание на 26-летнем Филлипсе.



Гвардиоле нужен игрок, который сможет заменить покидающего клуб Фернандиньо и страховать Родри. "Горожане" пока не контактировали с "Лидом", но собираются обратиться насчет Калвина, как только тот вернется из сборной Англии.