"Сити" начинает переговоры по Филлипсу
"Манчестер Сити" готовится начать переговоры о приобретении полузащитника "Лидса" и сборной Англии Калвина Филлипса.
Накануне "Сити" завершил приобретение нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", восполнив пустоту, которая зияла с ухода Серхио Агуэро прошлым летом.
Как сообщает Goal, в остатке трансферного окна главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола надеется обзавестись полузащитником оборонительного плана и левым защитником.
И приглашение опорника — следующая по приоритету задача. "Сити" отмел кандидатуры Френки Де Йонга из "Барселоны" и Деклана Райса из "Вест Хэма", решив сосредоточить свое внимание на 26-летнем Филлипсе.
Гвардиоле нужен игрок, который сможет заменить покидающего клуб Фернандиньо и страховать Родри. "Горожане" пока не контактировали с "Лидом", но собираются обратиться насчет Калвина, как только тот вернется из сборной Англии.
14.06.2022 09:00
Просмотров: 689
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пздц этот ананас распиареная хуита же
(ответить)
Нахрен ему нужна эта голубятня.Да ещё и лечь под вРотри.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
транш на лярд подогнали Пепуну )))
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
С " Лидом" я думаю не получится договориться
(ответить)
КОРОЛИ!!!
>"Манчестер Сити"
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий