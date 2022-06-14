"Сити" близок к покупке Исаака Туре

"Манчестер Сити" близок к покупке центрального защитника "Гавра" Исаака Туре.

Daily Mail ожидает, что "Сити" завершит приобретение Туре в ближайшие дни. После подписания долгосрочного контракта Исак отправится в аренду в родственный "горожанам" "Труа" на сезон 2022/23.



Интерес к Туре проявляли многие европейские клубы, однако 19-летний француз решил связать свое будущее с "Сити" и недавно даже посетил тренировочную базу "горожан".



В завершившемся сезоне Туре сыграл 17 матчей за "Гавр" во французской Лиге 2. Также Исаак заявил о себе в юношеской сборной Франции (U-19).