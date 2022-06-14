"Сити" близок к покупке Исаака Туре
"Манчестер Сити" близок к покупке центрального защитника "Гавра" Исаака Туре.
Daily Mail ожидает, что "Сити" завершит приобретение Туре в ближайшие дни. После подписания долгосрочного контракта Исак отправится в аренду в родственный "горожанам" "Труа" на сезон 2022/23.
Интерес к Туре проявляли многие европейские клубы, однако 19-летний француз решил связать свое будущее с "Сити" и недавно даже посетил тренировочную базу "горожан".
В завершившемся сезоне Туре сыграл 17 матчей за "Гавр" во французской Лиге 2. Также Исаак заявил о себе в юношеской сборной Франции (U-19).
14.06.2022 08:00
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КОРОЛИ!!!
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тоже королевских кровей, восседающих на троне?
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