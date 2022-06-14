Каррагер: "Ливерпулю" нужно было освежить линию нападения"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что покупка нападающего Дарвина Нуньеса является правильным шагом для мерсисайдского клуба.

В понедельник утром "Бенфика" объявила о достигнутой договоренности насчет перехода Нуньеса в "Ливерпуль" за 86 миллионов фунтов, включая бонусы.



Каррагер убежден, что покупка 22-летнего уругвайца поможет "красным" осуществить смену поколений и сформировать новую тройку нападения вместо ставшего легендарным трио из Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино.



"Обычно "Ливерпуль" при Юргене Клоппе не ошибается в вопросах комплектации состава — уж точно когда речь идет о крупных приобретениях вроде Алиссона и Ван Дейка, которые оказали огромное влияние".



"Ливерпулю" нужно было освежить линию нападения из-за возраста этой тройки, которая была абсолютно великолепна на протяжении четырех-пяти последних лет".



"В каком-то смысле грустно видеть, что эта связка распадается, однако рано или поздно это должно было случиться".



"Учитывая стремление Садио Мане уйти, "Ливерпуль" должен был что-нибудь предпринять, и Нуньес — тот, на кого они положили глаз".



"Думаю, тройкой нападения "Ливерпуля" на старте нового сезона будут Салах, Нуньес и Диас слева", — сообщил Каррагер Sky Sports.