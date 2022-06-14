Мейсон Гринвуд остается под следствием
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд остается под следствием и в ближайшее время не вернется к тренировкам.
Напомним, в январе 20-летний Гринвуд был арестован по подозрению в избиении и изнасиловании своей девушки. Вскоре Мейсон был выпущен под залог, а "Юнайтед" отстранил игрока сборной Англии от своих тренировок и матчей.
Изначально залог как мера ограничения свободы был рассчитан до апреля, однако полиция продлила расследование в отношении Гринвуда до середины июня.
С приближением этого дедлайна появились слухи, что в адрес Гринвуда не будут выдвигать обвинения, и Мейсон даже сможет начать предсезонную подготовку к командой Эрика Тен Хага.
Однако сегодня клуб с "Олд Траффорд" объявил, что расследование в отношении Гринвуда продолжается. Мейсон продолжает получать зарплату, но тренироваться и играть не может.
"Никакого изменения в статусе Мейсона нет", — говорится в заявлении "Юнайтед".
14.06.2022 00:05
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