Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд остается под следствием и в ближайшее время не вернется к тренировкам.

Напомним, в январе 20-летний Гринвуд был арестован по подозрению в избиении и изнасиловании своей девушки. Вскоре Мейсон был выпущен под залог, а "Юнайтед" отстранил игрока сборной Англии от своих тренировок и матчей.



Изначально залог как мера ограничения свободы был рассчитан до апреля, однако полиция продлила расследование в отношении Гринвуда до середины июня.



С приближением этого дедлайна появились слухи, что в адрес Гринвуда не будут выдвигать обвинения, и Мейсон даже сможет начать предсезонную подготовку к командой Эрика Тен Хага.



Однако сегодня клуб с "Олд Траффорд" объявил, что расследование в отношении Гринвуда продолжается. Мейсон продолжает получать зарплату, но тренироваться и играть не может.



"Никакого изменения в статусе Мейсона нет", — говорится в заявлении "Юнайтед".