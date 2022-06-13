Консорциум Кеньона обсуждает покупку "Эвертона"

Консорциум, представляемый бывшим исполнительным директором "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Питером Кеньоном, вступил в переговоры о покупке "Эвертона".

Как сообщает The Telegraph, этот консорциум включает в себя американских бизнесменов Мачика Камински и Джона Торнтона, а советником группы выступает инвестиционный специалист Майкл Кляйн.



В данный момент переговоры с Фархадом Мошири, показавшим себя никудышным владельцем клуба, находятся в ранней стадии.



С момента, как Мошири впервые стал акционером "ирисок" в 2016 году, Фархад инвестировал в мерсисайдский клуб уже свыше 500 миллионов фунтов, и как раз столько он хочет получить назад в случае продажи своего актива.



Что касается Кеньона, то его базирующаяся в Джерси компания Opto Advisers уже несколько лет консультирует клубы и потенциальных владельцев клубов. ПСЖ, "Вулверхэмптон", "Атлетико", "Мидлсбро" и "Ньюкасл" меняли собственников не без участия Питера.