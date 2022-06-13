Консорциум Кеньона обсуждает покупку "Эвертона"

Питер Кеньон Консорциум, представляемый бывшим исполнительным директором "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Питером Кеньоном, вступил в переговоры о покупке "Эвертона".

Как сообщает The Telegraph, этот консорциум включает в себя американских бизнесменов Мачика Камински и Джона Торнтона, а советником группы выступает инвестиционный специалист Майкл Кляйн.

В данный момент переговоры с Фархадом Мошири, показавшим себя никудышным владельцем клуба, находятся в ранней стадии.

С момента, как Мошири впервые стал акционером "ирисок" в 2016 году, Фархад инвестировал в мерсисайдский клуб уже свыше 500 миллионов фунтов, и как раз столько он хочет получить назад в случае продажи своего актива.

Что касается Кеньона, то его базирующаяся в Джерси компания Opto Advisers уже несколько лет консультирует клубы и потенциальных владельцев клубов. ПСЖ, "Вулверхэмптон", "Атлетико", "Мидлсбро" и "Ньюкасл" меняли собственников не без участия Питера.


Метки Кеньон, Мошири, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2022 23:00

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