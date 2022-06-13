"Ньюкасл" надеется оформить Ботмана на этой неделе

"Ньюкасл" надеется согласовать приобретение защитника "Лилля" Свена Ботмана на текущей неделе.

По информации Daily Mail, "Ньюкасл" предложил 32 миллиона фунтов за Ботмана, а в минувший уикенд новый спортивный директор "сорок" Дэн Эшуорт лично просматривал Свена в матче за молодежную сборную Голландии против сверстников из Уэльса.



Представляющий "Вест Бромвич" Зак Эшуорт, сын Дэна, был в заявке валлийцев на этот матч, но на поле так и не появился.



На 22-летнего Ботмана все еще претендует "Милан", однако "Ньюкасл" надеется выиграть эту борьбу и в ближайшие дни оформить переход защитника, которого "сорокам" не удалось заполучить в январе.



В то же время издание The Telegraph утверждает, что в последний момент "Лилль" повысил цену за Ботмана до 36 млн. фунтов, и это может заставить клуб с "Сент-Джеймс Парк" отказаться от сделки.